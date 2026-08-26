Cine era Ștefania Halip, de fapt. Detalii despre viața studentei românce găsite moartă în Italia

La scurt de la dispariție, Ștefania Halip, o tânără studentă româncă în vârstă de 24 de ani, a fost găsită fără viață în apele râului Fisca, în apropiere de Torino. Fata plecase de acasă în noaptea de duminică spre luni (23-24 august) – fără să anunțe pe nimeni. Căutările carabinierilor s-au încheiat în cel mai tragic mod.

Trupul neînsuflețit al Ștefaniei Halip, în vârstă de 24 de ani, a fost găsită marți, 25 august, pe malul pârâului Fisca, în zona orașului Torino, în apropiere de Borgata Centro, la două zile după dispariția sa. Ștefania se întorsese de la mare duminică seara împreună cu părinții și surorile sale, în jurul orei 22. Apoi, în timpul nopții, ar fi ieșit din casă fără ca familia să-și dea seama.

Dimineața, Ștefania nu era acasă. Promisese că o va însoți pe sora ei mai mică la tabăra de vară și, inițial, părinții nu s-au alarmat. Credeau că este vorba de o ieșire scurtă, poate o plimbare sau o întâlnire cu cineva. Stefania, însă, nu se întorsese. Iar tăcerea începuse să devină îngrijorătoare.

Ștefania a fost găsită fără viață într-un râu

Pentru familie, exista și un detaliu care făcea acea dispariție și mai neobișnuită. Fata obișnuia să-și anunțe părinții când pleca, chiar și atunci când era vorba de o ieșire scurtă, de o întâlnire cu cineva sau de a mânca o înghețată. De data aceasta, însă, niciun mesaj, niciun telefon, nicio explicație. Telefonul le-a oferit anchetatorilor un prim reper temporal.

Telefonul mobil al Stefaniei ar fi fost localizat pentru ultima oară în jurul orei 4 dimineața de luni, în zona supermarketului Crai, între San Francesco al Campo și San Maurizio Canavese. Este vorba de o mică zonă comercială unde, mai ales seara, se întâmplă ca mai mulți tineri să oprească mașinile pentru a discuta și a petrece timpul împreună.

De la Crai până la locul în care a fost găsită Stefania sunt mai puțin de trei minute cu mașina. O distanță scurtă, ceea ce face și mai important să se înțeleagă ce s-a întâmplat în acel interval și ce traseu a urmat tânăra de 24 de ani. Căutarea s-a încheiat în cel mai dramatic mod cu putință. Cadavrul Ștefaniei a fost găsit sub podul de peste Fisca, puțin înainte de intrarea în Borgata Centro. Podul are o înălțime de 9 metri și 40. Tânăra a fost găsită cu fața îndreptată spre pământ. Prezenta un traumatism cranian și avea câțiva dinți rupți.

Printre ipotezele luate în considerare de anchetatori se numără și cea a unui gest voluntar, dar, deocamdată, nu există elemente suficiente pentru a stabili cu certitudine ce s-a întâmplat. Ancheta asupra cadavrului și reconstituirea ultimelor deplasări vor clarifica dinamica evenimentelor.

Cine era Ștefania Halip

Ștefania s-a născut în Chieri și locuia în San Francesco al Campo împreună cu părinții și cele două surori. Tatăl ei este de origine română. Tânăra a urmat la liceul Peano și era studentă la Facultatea de Biologie a universității. Pentru a-și asigura traiul, lucra ocazional la o pizzerie din localitate, Strapizzami. Cei care o cunoșteau o descriu ca pe o fată liniștită, bună și foarte atașată de familie.

Tocmai obiceiul de a-și anunța familia chiar și pentru cele mai scurte deplasări a stârnit imediat îngrijorarea părinților. Tăcerea din acele ore, după întoarcerea din vacanță, a părut imediat neobișnuită în raport cu obiceiuruile sale. Răspunsul a venit abia două zile mai târziu, odată cu descoperirea cadavrului în pârâul Fisca.

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