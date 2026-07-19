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Un român de 20 de ani a murit pe o insulă din Italia. Impactul cu scuterul i-a fost fatal

De: Emanuela Cristescu 19/07/2026 | 10:55
Un român de 20 de ani a murit pe o insulă din Italia. Impactul cu scuterul i-a fost fatal
Un român de 20 de ani a murit pe o insulă din Italia. Impactul cu scuterul i-a fost fatal
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O vacanță de vară s-a transformat într-o tragedie fără margini pentru familia unui tânăr român de numai 20 de ani. Florin și-a găsit sfârșitul pe o stradă din Lampedusa, după un accident violent cu scuterul. Impactul a fost atât de puternic, încât medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Nenorocirea s-a produs în toiul nopții, în jurul orei 1:30, pe faleza Portului Nou. Tânărul conducea un scuter Honda SH 125, când, din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, a pierdut controlul vehiculului.

Un tânăr de doar 20 de ani a murit în Italia

Scuterul a ieșit de pe traiectorie și s-a izbit violent de un palmier aflat pe marginea drumului. În urma impactului, Florin a fost aruncat pe carosabil și s-a lovit grav la cap.

Rănile suferite au fost incompatibile cu viața, iar echipele de intervenție sosite la fața locului nu au mai reușit să îl salveze. Carabinierii au deschis o anchetă și încearcă să afle ce a dus la producerea accidentului.

„Dragul nostru nepot, ne-ai lăsat o durere și un gol imens în suflet! M-ai lăsat cu regretul că nu am fost, ca mătușă, mai aproape de tine și, chiar dacă distanța ne-a despărțit, te-am purtat mereu în suflet. Ai fost și vei rămâne în sufletul nostru, așa cum te-am îndrăgit de când te-ai născut, scumpul nostru nepot!

Ai fost un luptător pentru îndeplinirea visurilor, în timp ce alți copii de vârsta ta încă copilăresc! Viața este atât de cruntă, încât să ia un înger dintre noi! Nu te vom uita niciodată!!! Florin Guiu, Dumnezeu să te odihnească în liniște și pace, suflet nevinovat!!!”, a scris mătuşa tânărului.

La scurt timp după acest caz dramatic, o altă veste cutremurătoare a venit din Italia. Mircea, un român stabilit în orașul Arezzo, a fost găsit fără viață la doar câteva zile după ce fusese externat din spital. Bărbatul plecase din unitatea medicală pe 13 iulie, însă familia nu a mai reușit să ia legătura cu el. Alarmată de dispariție, sora lui a cerut ajutorul autorităților, temându-se că s-a întâmplat ceva grav.

Descoperirea care a șocat familia

Trupul neînsuflețit al lui Mircea a fost găsit pe scările rulante dintr-o zonă a orașului Arezzo. Deocamdată, autoritățile italiene nu au stabilit cauza exactă a decesului. Anchetatorii verifică dacă există o legătură între problemele de sănătate pentru care fusese internat și moartea sa. Familia așteaptă acum rezultatele investigațiilor, în speranța că va afla ce s-a întâmplat cu adevărat.

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