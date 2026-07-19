Facebook, eroare bizară la căutarea „Mega Image”. Utilizatorii primesc un avertisment grav

Utilizatorii Facebook care au introdus termenul „Mega Image” în bara de căutare s-au confruntat recent cu o situație neobișnuită. Din cauza unei erori de funcționare a algoritmilor platformei, căutarea a fost asociată în mod greșit cu un avertisment referitor la abuzul sexual asupra copiilor.

Mesajul alarmant apărea automat la fiecare căutare „Mega Image”. Însă problema nu era întâlnită atunci când utilizatorii foloseau varianta „Mega Image România”.

Ce mesaj au întâmpinat utilizatorii Facebook

Platformele sociale au devenit parte importantă din rutina zilnică a milioane de oameni. Însă funcționarea automată a acestora poate duce uneori la situații neașteptate. Un astfel de caz a apărut recent pe Facebook.

Astfel că, persoanele care au căutat expresia „Mega Image” au primit un avertisment surprinzător legat de combaterea abuzului sexual asupra copiilor. Mesajul afișat a creat confuzie, deoarece asocia în mod greșit termenul căutat cu o categorie de conținut ilegal.

Motivul pentru care a apărut acest mesaj

Facebook utilizează sisteme automate bazate pe algoritmi avansați pentru a identifica și limita răspândirea materialelor ilegale, inclusiv a celor care implică exploatarea sexuală a copiilor. Cu toate acestea, astfel de mecanisme nu sunt perfecte și pot interpreta greșit anumite căutări, generând avertismente în situații în care utilizatorii nu au intenții problematice.

Astfel de erori nu sunt fără precedent. În trecut, au existat cazuri în care expresii obișnuite au declanșat alerte similare. Asta în contextul în care termenii căutați aveau, în mod normal, un sens complet nevinovat.

Un exemplu menționat anterior a fost expresia „chicken soup” („supă de pui”). Aceasta ar fi fost asociată automat cu un avertisment din cauza unor posibile legături indirecte cu expresii folosite în anumite comunități online pentru a desemna conținut ilegal.

Cum s-a ajuns la această eroare

Avertismentul afișat utilizatorilor pare să fie rezultatul unei erori de tip „false positive”, generată de sistemul automat de siguranță al platformei Facebook. Pentru a combate distribuirea materialelor ilegale, în special a celor care implică exploatarea minorilor, rețeaua socială utilizează filtre de detectare extrem de stricte. Însă acestea pot interpreta uneori greșit anumite combinații de cuvinte.

În acest caz, problema ar putea fi legată de modul în care algoritmul analizează termenii utilizați în căutări. Platforme de stocare precum MEGA pot fi exploatate în unele situații pentru distribuirea unor fișiere cu conținut problematic. Sistemele automate pot deveni mai sensibile la combinații de cuvinte care includ termeni precum „mega” și „image”, „drive” sau „link”.

Astfel, atunci când un utilizator caută numele supermarketului „Mega Image”, algoritmul pare să nu țină cont de contextul comercial al expresiei, ci să analizeze separat asocierea dintre cuvinte. Ca urmare, combinația „mega” + „image” poate declanșa în mod eronat un mesaj de avertizare, deși căutarea vizează un brand cunoscut din România.

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