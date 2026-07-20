Salvatore Ganacci s-a ”rupt” pe manele la Nibiru! DJ-ul s-a distrat în mulțime ca un fan adevărat

Primul weekend de distracție de la NIBIRU Costinești a fost unul de senzație. Pe scena de la Galaxia Festival au urcat numeroși artiști internaționali, iar printre ei s-a numărat și celebrul DJ Salvatore Ganacci. Cunoscut deja pentru relația specială pe care o are cu muzica balcanică, DJ-ul a făcut din nou ceea ce publicul aștepta: a dat drumul la manele și a transformat atmosfera într-o petrecere de proporții. Mai mult, după ce manelele au răsunat, artistul a coborât în mulțime și s-a distrat ca un adevărat fan.

NIBIRU și-a deschis porțile în data de 16 iulie, iar Galaxia Festival a dat startul unui sezon care promite peste 150 de concerte, festivaluri și evenimente până la finalul lunii august. Pe afișul primului weekend s-au regăsit nume importante din industria muzicală internațională, precum DJ Snake, Ozuna, Nicky Jam, Timmy Trumpet și Salvatore Ganacci, alături de artiști români care au întreținut atmosfera pe parcursul celor patru zile de festival.

Salvatore Ganacci s-a ”rupt” pe manele la Nibiru

Salvatore Ganacci nu și-a dezamăgit fanii din România, obișnuiți deja cu momentele sale „speciale”. La un moment dat, DJ-ul a schimbat complet registrul muzical și a introdus în setul său mai multe manele, iar reacția publicului a fost instantanee. Fanii au explodat și marea petrecere a început pe ritmurile lui Florin Salam.

În stilul care l-a consacrat, Salvatore Ganacci a dat drumul la distracție și energia lui a molipsit publicul. De această dată, DJ-ul s-a dezlănțuit pe ritmurile de manele. A coborât în mulțime și s-a distrat ca un fan adevărat. A dansat și a debordat de energie. Imaginile de la NIBIRU au devenit imediat virale, iar internauții s-au amuzat.

„A ieșit soarele din nori”, a scris un internaut în mediul online, făcând referire la momentul în care DJ-ul a dat drumul la manele. Alții au glumit pe seama pasiunii lui Ganacci pentru manele și i-au sugerat să își lărgească repertoriul.

„Spuneți-i lui Ganacci că mai există și alți maneliști de valoare în România!”, a comentat un alt internaut. „Se rupe pe balkanik style. Tare Ganacci!”, a mai spus un altul.

Show-ul pe care Salvatore Ganacci l-a făcut la NIBIRU demonstrează, din nou, că DJ-ul se simte cât se poate de bine alături de publicul român, iar de această dată s-a distrat pe cinste alături de fani.

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Foto: Captură TikTok, Video: TikTok