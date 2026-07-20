Acasă » Știri » Salvatore Ganacci s-a ”rupt” pe manele la Nibiru! DJ-ul s-a distrat în mulțime ca un fan adevărat

Salvatore Ganacci s-a ”rupt” pe manele la Nibiru! DJ-ul s-a distrat în mulțime ca un fan adevărat

De: Alina Drăgan 20/07/2026 | 09:37
Salvatore Ganacci s-a ”rupt” pe manele la Nibiru /Foto: TikTok
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primul weekend de distracție de la NIBIRU Costinești a fost unul de senzație. Pe scena de la Galaxia Festival au urcat numeroși artiști internaționali, iar printre ei s-a numărat și celebrul DJ Salvatore Ganacci. Cunoscut deja pentru relația specială pe care o are cu muzica balcanică, DJ-ul a făcut din nou ceea ce publicul aștepta: a dat drumul la manele și a transformat atmosfera într-o petrecere de proporții. Mai mult, după ce manelele au răsunat, artistul a coborât în mulțime și s-a distrat ca un adevărat fan.

NIBIRU și-a deschis porțile în data de 16 iulie, iar Galaxia Festival a dat startul unui sezon care promite peste 150 de concerte, festivaluri și evenimente până la finalul lunii august. Pe afișul primului weekend s-au regăsit nume importante din industria muzicală internațională, precum DJ Snake, Ozuna, Nicky Jam, Timmy Trumpet și Salvatore Ganacci, alături de artiști români care au întreținut atmosfera pe parcursul celor patru zile de festival.

Salvatore Ganacci s-a ”rupt” pe manele la Nibiru

Salvatore Ganacci nu și-a dezamăgit fanii din România, obișnuiți deja cu momentele sale „speciale”. La un moment dat, DJ-ul a schimbat complet registrul muzical și a introdus în setul său mai multe manele, iar reacția publicului a fost instantanee. Fanii au explodat și marea petrecere a început pe ritmurile lui Florin Salam.

În stilul care l-a consacrat, Salvatore Ganacci a dat drumul la distracție și energia lui a molipsit publicul. De această dată, DJ-ul s-a dezlănțuit pe ritmurile de manele. A coborât în mulțime și s-a distrat ca un fan adevărat. A dansat și a debordat de energie. Imaginile de la NIBIRU au devenit imediat virale, iar internauții s-au amuzat.

„A ieșit soarele din nori”, a scris un internaut în mediul online, făcând referire la momentul în care DJ-ul a dat drumul la manele. Alții au glumit pe seama pasiunii lui Ganacci pentru manele și i-au sugerat să își lărgească repertoriul.

„Spuneți-i lui Ganacci că mai există și alți maneliști de valoare în România!”, a comentat un alt internaut.

„Se rupe pe balkanik style. Tare Ganacci!”, a mai spus un altul.

Show-ul pe care Salvatore Ganacci l-a făcut la NIBIRU demonstrează, din nou, că DJ-ul se simte cât se poate de bine alături de publicul român, iar de această dată s-a distrat pe cinste alături de fani.

 

CITEȘTE ȘI:

Manele pe Arena Națională! Florin Salam, surpriza lui Salvatore Ganacci la Neversea Kapital

Inna s-a deghizat și s-a infiltrat printre oamenii de la Nibiru: „Ei habar nu aveau”

 

Foto: Captură TikTok, Video: TikTok

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mesajul postat de iubita lui Rareș Cojoc, după ce a câștigat campionatul de dans. Fostul Andreei Popescu a obținut medalia de aur
Știri
Mesajul postat de iubita lui Rareș Cojoc, după ce a câștigat campionatul de dans. Fostul Andreei Popescu a…
A început programul Rabla 2026. Care sunt condițiile
Știri
A început programul Rabla 2026. Care sunt condițiile
Cadoul de MILIOANE care îi dă dureri de cap lui Trump! Ce probleme de securitate ascunde avionul primit din Qatar
Mediafax
Cadoul de MILIOANE care îi dă dureri de cap lui Trump! Ce probleme...
Spania este noua campioană mondială. S-a impus în fața Argentinei cu 1-0
Gandul.ro
Spania este noua campioană mondială. S-a impus în fața Argentinei cu 1-0
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român: „Bolojan nu vede!”
Prosport.ro
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la...
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate buzunarele pe litoralul vecinilor
Adevarul
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate...
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic
Digi24
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde...
Paradores: Cum a transformat statul spaniol castelele și palatele în hoteluri de lux
Mediafax
Paradores: Cum a transformat statul spaniol castelele și palatele în hoteluri de lux
Parteneri
Secretul longevității lui Lionel Messi. La ce a renunțat complet legenda Argentinei să joace la cel mai înalt nivel și la 38 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul longevității lui Lionel Messi. La ce a renunțat complet legenda Argentinei să joace la...
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ghinion pentru Cristina Șișcanu pe litoralul italian. Ce i-au furat hoții în timp ce era în mare
Click.ro
Ghinion pentru Cristina Șișcanu pe litoralul italian. Ce i-au furat hoții în timp ce era...
Sfântul Ilie 2026: Ce este interzis să faci pe 20 iulie, potrivit obiceiurilor. Superstițiile și tradițiile pe care românii le respectă
Digi 24
Sfântul Ilie 2026: Ce este interzis să faci pe 20 iulie, potrivit obiceiurilor. Superstițiile și...
Cum a ajuns mult temuta „armă-minune” a lui Putin „teroarea barăcilor”: Racheta Oreșnik, un simbol al amenințărilor deșarte ale Rusiei
Digi24
Cum a ajuns mult temuta „armă-minune” a lui Putin „teroarea barăcilor”: Racheta Oreșnik, un simbol...
Bugetul Rabla 2026 s-a epuizat în doar câteva minute, pentru motociclete! Câți bani s-au dat în prima jumătate de oră
Promotor.ro
Bugetul Rabla 2026 s-a epuizat în doar câteva minute, pentru motociclete! Câți bani s-au dat...
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Ce poți cumpăra din LIDL între 23 și 26 iulie? Parkside aduce sculele de sezon pe care mulți meșteri le așteptau
go4it.ro
Ce poți cumpăra din LIDL între 23 și 26 iulie? Parkside aduce sculele de sezon...
Inteligența Artificială a rezolvat o problemă veche de 80 de ani
Descopera.ro
Inteligența Artificială a rezolvat o problemă veche de 80 de ani
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Spania este noua campioană mondială. S-a impus în fața Argentinei cu 1-0
Gandul.ro
Spania este noua campioană mondială. S-a impus în fața Argentinei cu 1-0
Tags:
ULTIMA ORĂ
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Ultimele mutări încercate de Dinamo după înfrângerea de la Ploiești
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Ultimele mutări încercate de Dinamo după înfrângerea de la Ploiești
Mesajul postat de iubita lui Rareș Cojoc, după ce a câștigat campionatul de dans. Fostul Andreei ...
Mesajul postat de iubita lui Rareș Cojoc, după ce a câștigat campionatul de dans. Fostul Andreei Popescu a obținut medalia de aur
JD Vance a devenit tată pentru a patra oară. Ce nume au ales pentru copil
JD Vance a devenit tată pentru a patra oară. Ce nume au ales pentru copil
A început programul Rabla 2026. Care sunt condițiile
A început programul Rabla 2026. Care sunt condițiile
Adriana Bahmuțeanu a mers cu poliția la casa răposatului Silviu Prigoană: „Nu știu dacă fiul ...
Adriana Bahmuțeanu a mers cu poliția la casa răposatului Silviu Prigoană: „Nu știu dacă fiul meu este în viață”
Cristina Șișcanu, experiență neplăcută la mare în Italia. Ce a pățit vedeta
Cristina Șișcanu, experiență neplăcută la mare în Italia. Ce a pățit vedeta
Vezi toate știrile