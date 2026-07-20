Daniel Aloman a înșelat-o pe Ileana Sterp? Sora lui Culiță Sterp a spus adevărul fără să vrea

Daniel Aloman și Ileana Sterp au ales să meargă pe drumuri separate. Cei doi nu au vorbit deschis până acum despre acest subiect, însă de curând sora lui Culiță și Iancu a spus adevărul în cadrul unui interviu. Aceasta a răspuns fără să vrea la o întrebare care a stat pe buzele tuturor: a fost înșelată de partener?

Ileana Sterp este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din țara noastră. Ea a preferat să fie discretă cu privire la viața personală, însă de curând a confirmat că ea și Daniel Aloman au divorțat. Au grijă împreună de cei doi copii, fără ca tensiunile dintre ei să le afecteze creșterea. Totuși, ea a mărturisit recent că a suferit după despărțire, iar prin cuvintele pe care le-a rostit dă de înțeles că fostul partener i-ar fi fost infidel.

Ce spune Ileana Sterp despre infidelitate

Ileana Sterp a vorbit în cadrul unui interviu acordat pentru SpyNews despre despărțirea de Daniel Aloman. Ea a mărturisit că au rămas în relații bune, pentru creșterea copiilor, astfel că au petrecut timp destul de des împreună. Pe de altă parte, atunci când a fost întrebată despre motivele separării, bruneta a decis să nu aprofundeze subiectul și asta pentru că nu își dorește să își denigreze fostul partener.

Nu, chiar nu vreau să vorbesc niciodată despre asta, adică nu. Asta ar însemna să-l denigrez pe el și nu… Îți dai seama că n-o să fac asta niciodată, adică nu, a spus Ileana Sterp pentru SpyNews.

Mai mult decât atât, s-a adus în discuție subiectul cel mai important: violența și infidelitatea. Dacă despre agresivitate a confirmat că nu a fost vorba niciodată, ei bine despre înșelat vedeta nu a comentat nimic.

De violență nu a fost vorba niciodată, nu…., a subliniat ea.

Daniel Aloman a fost în vacanță cu familia Ileanei Sterp

De curând, fostul partener al Ileanei a plecat în Turcia alături de familia ei. Plănuise să meargă în Turcia împreună cu ambii copii, însă unul dintre ei a rămas acasă, din cauza unei probleme majore. Pașaportul băiatului expira curând, astfel că nu putea să părăsească țara.

Ne petrecem câteva zile doar noi. Damir trebuia să fie în Turcia acum, dar din păcate nu a putut să zboare. Pașaportul lui expiră în luna octombrie și n-am știut că trebuie să fie valabil minim 150 de zile de la ieșirea din țară. Dacă aveți planificate plecări din țară, verificați-vă pașapoartele!, a scris Ileana Sterp pe Instagram.

VEZI ȘI: Culiță Sterp își vinde casa din Bihor! Suma pe care o cere pentru vila de 120 de metri pătrați

Cum vrea Culiță Sterp să își împace părinții. Mesajul transmis în public pentru mama Geta