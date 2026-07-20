Replica genială a lui Marcel ”Maluma” de la Insula iubirii, după ce a dat nas în nas cu Jaguarul: ”Asta înseamnă să fii mafiot”

Noul sezon Insula Iubirii este așteptat cu sufletul la gură de fanii show-ului. Din păcate, în acest an, așteptarea va dura ceva mai mult, căci sezonul 10 va avea premiera în toamnă. Însă, până atunci, Antena 1 a publicat primele imagini și a dezvăluit întâlnirea pe care toată lumea o așteaptă: Marcel și Jaguarul au ajuns față în față. Replica genială a lui „Maluma” de la Insula Iubirii, după ce a dat nas în nas cu Jaguarul.

Insula Iubirii sezonul 10 nu va debuta pe 23 iulie, așa cum se credea inițial. La această dată va avea în schimb premiera Insula Iubirii – Reuniuni, un format separat în care foști concurenți revin pentru a povesti ce s-a întâmplat după încheierea experienței din Thailanda. În ceea ce privește sezonul 10, Antena 1 a anunțat că va avea premiera în data de 4 septembrie și a difuzat primele imagini din noul sezon. Ies scântei încă de la început căci „greii” de la Insula Iubirii au ajuns față în față.

Replica genială a lui „Maluma”, după ce a dat nas în nas cu Jaguarul

Sezonul 10 Insula Iubirii este așteptat cu entuziasm și anunță numeroase surprize. O să fie un sezon intens, în care testul poligraf o să facă legea. De asemenea, fanii sunt încântați căci „greii” de la Insula Iubirii se întorc. Marcel și Jaguarul revin la Insula Iubirii.

Marcel sau „Maluma” de România a făcut senzație în postura de ispită în cadrul sezonului 8, iar de această dată revine pe micile ecrane, însă în postura de concurent. Fanii au fost în extaz când au aflat veștile.

„Surprize, surprize… am fost ca ispită și acum am venit cuplu. Asta înseamnă să fii mafiot”, spune Marcel.

De asemenea, pe lângă Marcel, o altă ispită îndrăgită de public revine în sezonul 10. Este vorba despre nimeni altul decât Jaguarul. Astfel, preferații fanilor se reunesc într-un sezon ce se anunță unul de excepție.

Din imaginile difuzate de Antena 1, se pare că „Maluma” și Jaguarul nu se înțeleg prea bine, iar la prezentarea ispitelor au avut un schimb de replici acide, cei doi măsurându-și forțele.

„Marcel: Originalul e aici. Jaguaru: Jaguarul este numai unu. Marcel: Ne punem unul lângă altul să vedem dacă suntem pe feline”, a fost schimbul de replici al celor doi.

Așadar, sezonul 10 Insula Iubirii se anunță unul plin de surprize, iar fanii așteaptă cu nerăbdare premiera, ce va avea loc în data de 4 septembrie.

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Foto: Instagram