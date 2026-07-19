A plecat de la all inclusive fără să plătească! O turistă a fost arestată chiar înainte de îmbarcare

O turistă din Irlanda a fost reținută pe aeroportul din Gran Canaria, Spania, fiind acuzată că ar fi încercat să părăsească Insulele Canare împreună cu familia fără să achite nota pentru un sejur all inclusive. Mai mult decât atât, valoarea serviciilor neachitate se ridica la 2.483 de euro.

Conform informațiilor transmise de Poliția Națională din Spania, cei doi adulți și copilul lor au fost cazați timp de 11 nopți la un hotel din stațiunea San Bartolomé de Tirajana. La plecare, însă, familia ar fi părăsit complexul fără ca suma aferentă sejurului să fie încasată.

Sejurul fusese rezervat direct prin intermediul paginii oficiale a hotelului. La efectuarea rezervării a fost introdus un card bancar drept garanție. Cu toate acestea, la încheierea vacanței, unitatea de cazare nu a reușit să proceseze plata.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru comiterea fraudei

Potrivit conducerii hotelului, familia, alcătuită din doi adulți și un copil, a plecat după 11 nopți de cazare fără să achite contravaloarea serviciilor. Încercările ulterioare ale reprezentanților hotelului de a lua legătura cu turiștii au rămas fără rezultat. În urma plângerii depuse, autoritățile spaniole au deschis o investigație și au reușit să localizeze una dintre persoanele vizate înainte ca aceasta să părăsească Insula Gran Canaria.

Autoritățile spaniole au făcut publice imagini surprinse pe Aeroportul Gran Canaria, în care femeia apare în momentul în care este interceptată și reținută de polițiști. După intervenție, aceasta a fost dusă la secția de poliție din Maspalomas. Ulterior, a fost prezentată în fața autorităților judiciare, în cadrul anchetei deschise pentru presupusa comitere a unei fraude.

Într-un comunicat emis după incident, Poliția Națională din Spania a transmis că investighează cu maximă seriozitate astfel de situații, subliniind importanța combaterii faptelor care pot afecta sectorul turistic. Deși numele suspectei nu a fost făcut public, autoritățile au confirmat că este cetățean irlandez, potrivit publicației Sur.

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