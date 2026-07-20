Acasă » Știri » De ce vocea critică din mintea ta este mai puternică decât cea care te încurajează. Explicația psihologilor

De ce vocea critică din mintea ta este mai puternică decât cea care te încurajează. Explicația psihologilor

De: Daniel Matei 20/07/2026 | 06:10
De ce vocea critică din mintea ta este mai puternică decât cea care te încurajează. Explicația psihologilor
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Psihologii spun că vocea critică din mintea noastră este, de multe ori, mai puternică decât cea care ne oferă încredere și sprijin, iar explicația ține de modul în care este construit creierul uman.

Potrivit Real Simple, această tendință are legătură cu instinctul de supraviețuire. Creierul este programat să detecteze mai ușor pericolele și greșelile decât lucrurile pozitive, deoarece, din perspectivă evolutivă, identificarea amenințărilor a fost esențială pentru supraviețuire.

De unde apare „criticul interior”

Psihologii explică faptul că vocea critică este influențată și de experiențele din copilărie. Persoanele care au crescut într-un mediu în care au fost criticate frecvent sau au simțit că trebuie să fie perfecte pot ajunge să interiorizeze aceste mesaje și să le transforme într-un dialog negativ cu ele însele.

Specialiștii subliniază însă că această voce interioară nu reflectă întotdeauna realitatea și nu ar trebui confundată cu adevărul despre propria persoană.

Cum poate fi redusă influența criticului interior

Potrivit psihologilor, primul pas este observarea gândurilor negative, fără a le accepta automat ca fiind adevărate. O metodă recomandată este verificarea lor prin raportare la fapte concrete și la propriile reușite, pentru a obține o perspectivă mai echilibrată.

Experții mai recomandă tehnici de relaxare, precum respirația controlată, care pot ajuta la calmarea sistemului nervos și la reducerea reacțiilor de tip „luptă sau fugi”. În plus, personificarea criticului interior – privirea lui ca pe o voce separată de propria identitate – poate face mai ușoară diminuarea influenței sale.

Compasiunea față de propria persoană contează

Psihologii spun că una dintre cele mai eficiente strategii este practicarea autocompasiunii. Cu alte cuvinte, oamenii sunt încurajați să vorbească cu ei înșiși așa cum ar vorbi cu un prieten apropiat aflat într-o situație dificilă.

Specialiștii subliniază că schimbarea dialogului interior nu se produce peste noapte, însă exersarea unor obiceiuri precum recunoașterea propriilor reușite și tratarea cu mai multă înțelegere a greșelilor poate contribui, în timp, la diminuarea influenței criticului interior.

CITEȘTE ȘI:

8 surse de stres pe care mulți oameni nu le observă, dar care îți afectează organismul, potrivit experților

Cele 8 obiceiuri de dimineață care te ajută să rămâi concentrat toată ziua, potrivit experților

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Daniel Aloman a înșelat-o pe Ileana Sterp? Sora lui Culiță Sterp a spus adevărul fără să vrea
Știri
Daniel Aloman a înșelat-o pe Ileana Sterp? Sora lui Culiță Sterp a spus adevărul fără să vrea
Replica genială a lui Marcel ”Maluma” de la Insula iubirii, după ce a dat nas în nas cu Jaguarul: ”Asta înseamnă să fii mafiot”
Știri
Replica genială a lui Marcel ”Maluma” de la Insula iubirii, după ce a dat nas în nas cu…
Cadoul de MILIOANE care îi dă dureri de cap lui Trump! Ce probleme de securitate ascunde avionul primit din Qatar
Mediafax
Cadoul de MILIOANE care îi dă dureri de cap lui Trump! Ce probleme...
Traficul prin Strâmtoarea Ormuz continuă, în ciuda conflictului cu Iranul. SUA respinge informațiile privind blocarea rutei petroliere
Gandul.ro
Traficul prin Strâmtoarea Ormuz continuă, în ciuda conflictului cu Iranul. SUA respinge informațiile...
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român: „Bolojan nu vede!”
Prosport.ro
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la...
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate buzunarele pe litoralul vecinilor
Adevarul
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate...
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic
Digi24
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde...
Fisuri în frontul ANTI-Putin! Tot mai multe state din UE cer excepții la noile sancțiuni împotriva Rusiei
Mediafax
Fisuri în frontul ANTI-Putin! Tot mai multe state din UE cer excepții la...
Parteneri
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată....
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce trebuie să faci de Sfântul Ilie ca să-ți meargă bine și să fii ferit de necazuri. Obiceiurile respectate și astăzi
Click.ro
Ce trebuie să faci de Sfântul Ilie ca să-ți meargă bine și să fii ferit...
Cum a ajuns „arma secretă invincibilă” a Uniunii Sovietice pe fundul mării. Submarinul nuclear care a devenit o „bombă cu ceas”
Digi 24
Cum a ajuns „arma secretă invincibilă” a Uniunii Sovietice pe fundul mării. Submarinul nuclear care...
EXCLUSIV Ciucu își apără averea și stilul de viață după acuzațiile DNA: „Nu merg la Monaco cu avioane private. Urc în lift cu curierii”
Digi24
EXCLUSIV Ciucu își apără averea și stilul de viață după acuzațiile DNA: „Nu merg la...
Poliția din LA renunță la camerele de supraveghere cu inteligență artificială: Au generat sute de alerte false
Promotor.ro
Poliția din LA renunță la camerele de supraveghere cu inteligență artificială: Au generat sute de...
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Facebook are probleme tehnice majore în România. Ce mesaj apare
go4it.ro
Facebook are probleme tehnice majore în România. Ce mesaj apare
Inteligența Artificială a rezolvat o problemă veche de 80 de ani
Descopera.ro
Inteligența Artificială a rezolvat o problemă veche de 80 de ani
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Traficul prin Strâmtoarea Ormuz continuă, în ciuda conflictului cu Iranul. SUA respinge informațiile privind blocarea rutei petroliere
Gandul.ro
Traficul prin Strâmtoarea Ormuz continuă, în ciuda conflictului cu Iranul. SUA respinge informațiile privind blocarea...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Daniel Aloman a înșelat-o pe Ileana Sterp? Sora lui Culiță Sterp a spus adevărul fără să vrea
Daniel Aloman a înșelat-o pe Ileana Sterp? Sora lui Culiță Sterp a spus adevărul fără să vrea
Replica genială a lui Marcel ”Maluma” de la Insula iubirii, după ce a dat nas în nas cu Jaguarul: ...
Replica genială a lui Marcel ”Maluma” de la Insula iubirii, după ce a dat nas în nas cu Jaguarul: ”Asta înseamnă să fii mafiot”
Câte locuințe deține Erling Haaland: de la un conac de 7,12 milioane de dolari în Spania la un apartament ...
Câte locuințe deține Erling Haaland: de la un conac de 7,12 milioane de dolari în Spania la un apartament de 3,28 milioane de dolari în Oslo
Mel C s-ar fi căsătorit cu un model pe care l-a cunoscut pe o aplicație pentru dating! De ce Victoria ...
Mel C s-ar fi căsătorit cu un model pe care l-a cunoscut pe o aplicație pentru dating! De ce Victoria Beckham a lipsit de la ceremonie
Ce nume sărbătorim de Sfântul Ilie? Câți români își serbează onomastica pe 20 iulie
Ce nume sărbătorim de Sfântul Ilie? Câți români își serbează onomastica pe 20 iulie
Jador, bătut la Torino. Cântărețul a fost salvat de mai mulți fani români
Jador, bătut la Torino. Cântărețul a fost salvat de mai mulți fani români
Vezi toate știrile