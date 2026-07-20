De ce vocea critică din mintea ta este mai puternică decât cea care te încurajează. Explicația psihologilor

Psihologii spun că vocea critică din mintea noastră este, de multe ori, mai puternică decât cea care ne oferă încredere și sprijin, iar explicația ține de modul în care este construit creierul uman.

Potrivit Real Simple, această tendință are legătură cu instinctul de supraviețuire. Creierul este programat să detecteze mai ușor pericolele și greșelile decât lucrurile pozitive, deoarece, din perspectivă evolutivă, identificarea amenințărilor a fost esențială pentru supraviețuire.

De unde apare „criticul interior”

Psihologii explică faptul că vocea critică este influențată și de experiențele din copilărie. Persoanele care au crescut într-un mediu în care au fost criticate frecvent sau au simțit că trebuie să fie perfecte pot ajunge să interiorizeze aceste mesaje și să le transforme într-un dialog negativ cu ele însele.

Specialiștii subliniază însă că această voce interioară nu reflectă întotdeauna realitatea și nu ar trebui confundată cu adevărul despre propria persoană.

Cum poate fi redusă influența criticului interior

Potrivit psihologilor, primul pas este observarea gândurilor negative, fără a le accepta automat ca fiind adevărate. O metodă recomandată este verificarea lor prin raportare la fapte concrete și la propriile reușite, pentru a obține o perspectivă mai echilibrată.

Experții mai recomandă tehnici de relaxare, precum respirația controlată, care pot ajuta la calmarea sistemului nervos și la reducerea reacțiilor de tip „luptă sau fugi”. În plus, personificarea criticului interior – privirea lui ca pe o voce separată de propria identitate – poate face mai ușoară diminuarea influenței sale.

Compasiunea față de propria persoană contează

Psihologii spun că una dintre cele mai eficiente strategii este practicarea autocompasiunii. Cu alte cuvinte, oamenii sunt încurajați să vorbească cu ei înșiși așa cum ar vorbi cu un prieten apropiat aflat într-o situație dificilă.

Specialiștii subliniază că schimbarea dialogului interior nu se produce peste noapte, însă exersarea unor obiceiuri precum recunoașterea propriilor reușite și tratarea cu mai multă înțelegere a greșelilor poate contribui, în timp, la diminuarea influenței criticului interior.

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