Fiica lui Charlie Sheen susține că tatăl ei „nu i-a dat un ban”. La ce soluție a apelat Sami pentru a se întreține

Sami Sheen, fiica actorului Charlie Sheen și a actriței Denise Richards, susține că tatăl său nu o mai sprijină financiar de mai bine de patru ani și că își acoperă singură toate cheltuielile încă de la vârsta de 18 ani.

Potrivit Page Six, tânăra în vârstă de 22 de ani a făcut declarațiile într-un videoclip publicat pe TikTok, după ce mai mulți utilizatori au susținut că stilul său de viață ar fi finanțat de celebrul actor.

„Dacă aș avea banii tatălui meu, aș recunoaște asta. Omul acesta nu mi-a dat niciun ban de peste patru ani. Mă întrețin singură financiar de când am împlinit 18 ani”, a spus Sami Sheen.

Sami Sheen: „Tatăl meu nu mi-a cumpărat casa”

În același videoclip, Sami a respins și afirmațiile potrivit cărora Charlie Sheen i-ar fi cumpărat casa aflată aproape de plajă.

„Tatăl meu nu mi-a cumpărat casa de pe plajă. Acestea mi-au cumpărat-o”, a spus ea în glumă, arătând spre bust, înainte de a-i îndemna pe urmăritori să îi susțină activitatea pe platforma online cu abonament pe care publică conținut.

Sami a povestit și că a aflat recent că tatăl său i-ar fi cumpărat surorii sale mai mici, Lola, un automobil achitat integral. Ea susține că i-a cerut actorului să îi cumpere un cal la un preț similar, însă acesta ar fi refuzat, iar de atunci cei doi nu și-ar mai fi vorbit.

Charlie Sheen și Denise Richards au împreună două fiice, Sami și Lola. Relația dintre actor și fiica sa cea mare a fost tensionată în ultimii ani, inclusiv după ce aceasta și-a creat un cont pe o platformă online cu abonament destinată creatorilor de conținut, în 2022.

La acel moment, Charlie Sheen declara că nu este de acord cu decizia fiicei sale. Ulterior, actorul a adoptat un ton mai împăciuitor și a afirmat că speră ca aceasta să își păstreze „clasa, creativitatea și integritatea”, indiferent de alegerile sale.

CITEȘTE ȘI:

Mel C s-ar fi căsătorit cu un model pe care l-a cunoscut pe o aplicație pentru dating! De ce Victoria Beckham a lipsit de la ceremonie

Prințul Harry a dezvăluit obsesia „febrilă” a Familiei Regale, ascunsă de ochii publicului