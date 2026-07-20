Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Fiica lui Charlie Sheen susține că tatăl ei „nu i-a dat un ban”. La ce soluție a apelat Sami pentru a se întreține

Fiica lui Charlie Sheen susține că tatăl ei „nu i-a dat un ban”. La ce soluție a apelat Sami pentru a se întreține

De: Daniel Matei 20/07/2026 | 22:10
Fiica lui Charlie Sheen susține că tatăl ei „nu i-a dat un ban”. La ce soluție a apelat Sami pentru a se întreține
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sami Sheen, fiica actorului Charlie Sheen și a actriței Denise Richards, susține că tatăl său nu o mai sprijină financiar de mai bine de patru ani și că își acoperă singură toate cheltuielile încă de la vârsta de 18 ani.

Potrivit Page Six, tânăra în vârstă de 22 de ani a făcut declarațiile într-un videoclip publicat pe TikTok, după ce mai mulți utilizatori au susținut că stilul său de viață ar fi finanțat de celebrul actor.

„Dacă aș avea banii tatălui meu, aș recunoaște asta. Omul acesta nu mi-a dat niciun ban de peste patru ani. Mă întrețin singură financiar de când am împlinit 18 ani”, a spus Sami Sheen.

Sami Sheen: „Tatăl meu nu mi-a cumpărat casa”

În același videoclip, Sami a respins și afirmațiile potrivit cărora Charlie Sheen i-ar fi cumpărat casa aflată aproape de plajă.

„Tatăl meu nu mi-a cumpărat casa de pe plajă. Acestea mi-au cumpărat-o”, a spus ea în glumă, arătând spre bust, înainte de a-i îndemna pe urmăritori să îi susțină activitatea pe platforma online cu abonament pe care publică conținut.

Sami a povestit și că a aflat recent că tatăl său i-ar fi cumpărat surorii sale mai mici, Lola, un automobil achitat integral. Ea susține că i-a cerut actorului să îi cumpere un cal la un preț similar, însă acesta ar fi refuzat, iar de atunci cei doi nu și-ar mai fi vorbit.

Charlie Sheen și Denise Richards au împreună două fiice, Sami și Lola. Relația dintre actor și fiica sa cea mare a fost tensionată în ultimii ani, inclusiv după ce aceasta și-a creat un cont pe o platformă online cu abonament destinată creatorilor de conținut, în 2022.

La acel moment, Charlie Sheen declara că nu este de acord cu decizia fiicei sale. Ulterior, actorul a adoptat un ton mai împăciuitor și a afirmat că speră ca aceasta să își păstreze „clasa, creativitatea și integritatea”, indiferent de alegerile sale.

CITEȘTE ȘI:

Mel C s-ar fi căsătorit cu un model pe care l-a cunoscut pe o aplicație pentru dating! De ce Victoria Beckham a lipsit de la ceremonie

Prințul Harry a dezvăluit obsesia „febrilă” a Familiei Regale, ascunsă de ochii publicului

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Travis Scott, implicat într-un scandal la concertul lui 50 Cent! S-a lăsat cu sticle aruncate și injurii
Showbiz internațional
Travis Scott, implicat într-un scandal la concertul lui 50 Cent! S-a lăsat cu sticle aruncate și injurii
Keanu Reeves a urcat pe scena de la Electric Castle. Starul de la Hollywood și-a încheiat turneul european în România
Showbiz internațional
Keanu Reeves a urcat pe scena de la Electric Castle. Starul de la Hollywood și-a încheiat turneul european…
Tanmaxxing, noul trend PERICULOS ce poate duce la CANCER DE PIELE
Mediafax
Tanmaxxing, noul trend PERICULOS ce poate duce la CANCER DE PIELE
Expertiza în cazul dublei tragedii aviatice de la Cogealac a stabilit că nu au fost identificate defecțiuni tehnice
Gandul.ro
Expertiza în cazul dublei tragedii aviatice de la Cogealac a stabilit că nu...
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român: „Bolojan nu vede!”
Prosport.ro
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la...
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate buzunarele pe litoralul vecinilor
Adevarul
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate...
Cum a ajuns mult temuta „armă-minune” a lui Putin „teroarea barăcilor”: Racheta Oreșnik, un simbol al amenințărilor deșarte ale Rusiei
Digi24
Cum a ajuns mult temuta „armă-minune” a lui Putin „teroarea barăcilor”: Racheta Oreșnik,...
JD Vance dă vestea care face înconjurul Americii: „Suntem binecuvântați”
Mediafax
JD Vance dă vestea care face înconjurul Americii: „Suntem binecuvântați”
Parteneri
Cine este Ester Expósito? Actrița despre care se spune că ar avea o relație cu Kylian Mbappé
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Ester Expósito? Actrița despre care se spune că ar avea o relație cu...
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Vedetele au revenit la muncă, pe Litoral! „Nu prea au patronii bani, dar tot merită”
Click.ro
Vedetele au revenit la muncă, pe Litoral! „Nu prea au patronii bani, dar tot merită”
Fratele lui Lamine Yamal a cucerit internetul după finala Cupei Mondiale. Imagini virale de la festivitatea de premiere
Digi 24
Fratele lui Lamine Yamal a cucerit internetul după finala Cupei Mondiale. Imagini virale de la...
Unde se află Liberland, teritoriul din Europa nerevendicat de nicio țară și asociat cu unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii
Digi24
Unde se află Liberland, teritoriul din Europa nerevendicat de nicio țară și asociat cu unii...
După sute de KM cu acest Audi, există un lucru pe care nu îl mai putem ignora
Promotor.ro
După sute de KM cu acest Audi, există un lucru pe care nu îl mai...
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – I-am spus prietenului meu Hai, profită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – I-am spus prietenului meu Hai, profită!
De ce tot mai mulți utilizatori aleg imprimante cu rezervoare reîncărcabile
go4it.ro
De ce tot mai mulți utilizatori aleg imprimante cu rezervoare reîncărcabile
Câți copaci există pe Pământ?
Descopera.ro
Câți copaci există pe Pământ?
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Expertiza în cazul dublei tragedii aviatice de la Cogealac a stabilit că nu au fost identificate defecțiuni tehnice
Gandul.ro
Expertiza în cazul dublei tragedii aviatice de la Cogealac a stabilit că nu au fost...
Tags:
ULTIMA ORĂ
O fostă finalistă Miss Universe a murit la doar 35 de ani. Familia și apropiații sunt devastați!
O fostă finalistă Miss Universe a murit la doar 35 de ani. Familia și apropiații sunt devastați!
Cine sunt părinții lui Lamine Yamal? Povestea lui Mounir Nasraoui și a Sheilei Ebana, femeia care ...
Cine sunt părinții lui Lamine Yamal? Povestea lui Mounir Nasraoui și a Sheilei Ebana, femeia care a sacrificat totul pentru cariera fiului
Nu e o glumă! Serghei Mizil, la un pas să ajungă pe Only Fans: ”I-am zis Ralucăi Bădulescu”
Nu e o glumă! Serghei Mizil, la un pas să ajungă pe Only Fans: ”I-am zis Ralucăi Bădulescu”
Travis Scott, implicat într-un scandal la concertul lui 50 Cent! S-a lăsat cu sticle aruncate și injurii
Travis Scott, implicat într-un scandal la concertul lui 50 Cent! S-a lăsat cu sticle aruncate și injurii
Avocata fraților Tate, noi dezvăluiri după ce Andrew și Tristan au fost arestați în Miami: ”Pe ...
Avocata fraților Tate, noi dezvăluiri după ce Andrew și Tristan au fost arestați în Miami: ”Pe teritoriul Statelor Unite nu au un dosar penal”
Serghei Mizil, chemat la Power Couple. Cine i-a interzis să participe la emisiunea de la Antena 1
Serghei Mizil, chemat la Power Couple. Cine i-a interzis să participe la emisiunea de la Antena 1
Vezi toate știrile