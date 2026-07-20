Prințul Harry a dezvăluit obsesia „febrilă” a Familiei Regale, ascunsă de ochii publicului

Se pare că Familia Regală este foarte competitivă! Motiv pentru care membrii ei sunt extrem de preocupați de numărul angajamentelor oficiale pe care le îndeplinesc într-un an, pe care le contorizează online. Află mai multe detalii!

Care este obsesia „febrilă” a Familiei Regale

Pentru cine nu știa, Firma – cum se mai numește familia în Anglia – este formată din persoane extrem de competitive. Din cauza disputelor aprinse, jocul Monopoly a fost interzis și între frați pare să existe mereu o rivalitate sportivă. Dar Prințul Harry a mai dezvăluit în cartea „Spare” un aspect mai puțin cunoscut despre familia sa.

Numărul angajamentelor oficiale pe care le îndeplinesc într-un an sunt trecute într-un jurnal online – „Court Circular”. Acest document oficial înregistrează activitățile publice ale familiei.

„Deși niciunul dintre noi nu vorbea direct despre Court Circular și nici nu îi menționa numele, acest lucru nu făcea decât să creeze și mai multă tensiune în culise, tensiune care creștea pe măsură ce se apropia ultima zi a anului. Anumiți membri ai familiei deveniseră obsedați de acest clasament, străduindu-se aproape febril să aibă cel mai mare număr de angajamente oficiale înregistrate în Circular în fiecare an, indiferent de situație. În multe cazuri, au reușit acest lucru incluzând activități care, strict vorbind, nici măcar nu erau angajamente oficiale”, a mărturisit prințul în autobiografia sa.

Regele Charles este disciplinat în munca sa

Potrivit Prințului William, actualul rege are o etică de muncă riguroasă. Aceasta a avut mereu un impact major asupra vieții de familie. În cadrul unui documentar, William a mărturisit cât de mult muncește tatăl său.

„Nu se oprește niciodată. Când eram copii, biroul îi trimitea teancuri întregi de documente. Abia reușeam să ajungem la biroul lui ca să îi spunem noapte bună”, a mărturisit William.

Cel mai muncitor membru regal

Potrivit Hello Magazine, Prințesa Anne – sora Regelui Charles – a primit în toți acești ani titlul neoficial de „cel mai muncitor membru al Familiei Regale”. Aceasta are mereu un program încărcat: participă anual la sute de ceremonii, vizite oficiale, evenimente și banchete din Marea Britanie.

Dar, în 2025, Regele Charles i-ar fi luat locul, potrivit unei analize a expertei în probleme regale Patricia Treble. Aceasta a mărturisit pentru The Mirror că monarhul a avut 532 de angajamente oficiale în cursul anului, cu 50 mai multe decât prințesa Anne.

În acel an, la polul opus s-a aflat Kate Middleton, care a luat o pauză pentru a avea grijă de sănătatea sa. A renunțat la agenda încărcată pentru a urma un tratament și a se recupera după chimioterapie. Aceasta a înregistrat cel mai mic număr de angajamente dintre membrii activi ai Familiei Regale.

În 2026, Kate Middleton și-a reluat treptat activitățile obișnuite din agenda sa. În luna mai a efectuat prima sa deplasare oficială în străinătate după încheierea tratamentului, într-o vizită în Italia.

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