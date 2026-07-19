Cu ocazia împlinirii a 79 de ani, regina Camilla a publicat un portret oficial pe 17 iulie. În el, suverana Angliei poartă o broșă în formă de fluture, decorată cu diamante și safire. Află a cui a fost, de fapt!

Regina Camilla a împlinit 79 de ani

Soția regelui Charles a împlinit onorabila vârstă de 79 de ani și, cu această ocazie, Familia Regală a publicat pe rețelele sociale un portret oficial realizat de fotograful Chris Jackson. În el, apare purtând o broșă în formă de fluture, din diamante și cu patru safire. Cu această ocazie, s-a rezolvat și misterul broșei purtate de regină.

Până în prezent, mulți fani ai Familiei Regale au presupus că broșa a fost un cadou din partea regelui Charles, cu ocazia căsătoriei din 2005. Bijuteria a fost purtată de Camilla la diverse evenimente majore, inclusiv la slujba dedicată Commonwealth Day din 2006 și la ceremonia religioasă de Crăciun de la Sandringham, în 2016.

A mai fost purtată în timpul vizitei de stat a împăratului și împărătesei Japoniei în Marea Britanie, în 2024, precum și la o petrecere în grădinile Castelului Hillsborough, organizată în această primăvară.

De la cine a primit Camilla broșa fluture

Cu ocazia publicării acestui portret, Palatul Buckingham a confirmat oficial că broșa purtată de regina Camilla i-a fost oferită, de fapt, reginei Elisabeta a II-a la Târgul de Primăvară de la Birmingham, în februarie 1977. Și apoi a ajuns la actuala regină, care o poartă în cadrul unor evenimente importante pentru a-i aduce un omagiu fostei sale soacre.

Se pare că loialitatea și discreția de care Camilla a dat dovadă de-a lungul anilor au făcut ca aceasta să câștige respectul și aprecierea regretatei regine Elisabeta.

„Respectul constant și loialitatea discretă de care a dat dovadă i-au adus, în cele din urmă, admirația regretatei regine. Acest lucru nu doar că i-a confirmat locul Camillei în familia regală, ci a consolidat și poziția lui Charles ca viitor rege”, a declarat Stanton, potrivit Marie Claire.com.

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