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Îl recunoști? Ce face acum actorul de la Hollywood care a fermecat România în anii ’90

De: Irina Maria Daniela 19/07/2026 | 08:30
Îl recunoști? Ce face acum actorul de la Hollywood care a fermecat România în anii '90
Ce face acum Greg Germann, actorul de la Hollywood care a fermecat România în anii '90. Sursa foto: Profimedia
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Greg Germann a devenit cunoscut în România în anul 1997, când PRO TV a început să difuzeze serialul „Ally McBeal”. Îl interpreta pe avocatul excentric Richard Fish. Află în ce producții îl poți vedea acum!

Cum arată acum Greg Germann

În prezent, îl interpretează pe avocatul apărării Derek Strauss, un personaj lipsit de scrupule care revine în „Law & Order: Special Victims Unit”. Greg Germann și-a făcut debutul în sezonul 14, în episodul „Undercover Blue”.

După cum și-a obișnuit deja fanii serialului, Strauss le dă mari bătăi de cap procurorilor și detectivilor în sala de judecată. În noul crossover dintre „Law & Order” și „SVU”, Derek Strauss reprezintă un milionar implicat într-o rețea ilegală de mame surogat și trafic de persoane. Rețeaua este finanțată prin investiții pe piața neagră.

Personajul interpretat de Greg Germann demonstrează, din nou, că este interesat de putere și de victoria în instanță, nu de considerentele morale. Dar echipa Oliviei Benson și procurorii din „Law & Order: SVU” sunt hotărâți să nu-i facă viața ușoară în sala de judecată.

În ce filme a mai jucat Greg Germann

Actorul de la Hollywood are o carieră de succes în cinematografie de peste 30 de ani. A devenit cunoscut la începutul anilor ’90, după ce a apărut în mai multe producții:

  • „Child’s Play 2” (1990);
  • „So I Married an Axe Murderer” (1993);
  • „Clear and Present Danger” (1994);
  • „Sweet November” (2000).

Acesta a mai avut și roluri în câteva episoade din serialele „Miami Vice”, „Tour of Duty” și „L.A. Law”, potrivit NBC.

În ultimii ani, fanii l-au putut vedea în producțiile:

  • Hades, în serialul „Once Upon a Time”;
  • Eric „Rico” Moyer, în „Ned and Stacey”;
  • Dr. Thomas Koracick, în serialul medical „Grey’s Anatomy”.

Rolul care l-a consacrat în Ally McBeal

Talentul său actoricesc s-a făcut remarcat în drama juridică „Sweet Justice”, unde l-a interpretat pe Andy Del Arto, și apoi în serialul de succes „Ally McBeal”, în care l-a interpretat pe excentricul avocat Richard Fish.

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