Cea mai bogată actriță de la Hollywood este miliardară, deși nu mai apare în filme din anii ’80. Cum a reușit

Jami Gertz este miliardară în dolari, dar numele ei nu este familiar multă lume, mai ales în rândul celor tineri. Ea a fost cunoscută ca actriță în anii ’80, dar de atunci prioritățile sale s-au schimbat.

Cu toate acestea, este mult mai bogată decât actrițele de la Hollywood. Dar cum a reușit să obțină o asemenea avere? Ei bine, povestea vieții lui Jami Gertz ar putea fi potrivită pentru marele ecran, scrie Yahoo! Entertainment.

După ce a crescut într-o familie din clasa muncitoare din Glenview, Illinois, Gertz a studiat la New York University și a început să lucreze ca actriță la începutul anilor ’80. Lucrând ca actriță încă din copilărie, vedeta de la Hollywood a avut succes în filme precum Endless Love, Sixteen Candles, Less Than Zero, The Lost Boys și Twister, înainte de a apărea pe micul ecran în seriale de succes precum Seinfeld, ER și Ally McBeal.

Viața lui Gertz, însă, s-a schimbat și mai mult când l-a întâlnit pe omul de afaceri Tony Ressler în 1987 și s-a căsătorit cu el doi ani mai târziu.

Cum a ajuns Jami Gertz cea mai bogată actriță de la Hollywood?

În timp, însă, actrița nominalizată la premiile Emmy a devenit în liniște miliardară, colaborând cu soțul ei în cadrul unor afaceri. Cu toate acestea, Jami a declarat, într-un interviu acordat The Hollywood Reporter în octombrie 2018, că ea câștiga bine și înainte.

„Toată lumea crede că m-am căsătorit cu un tip bogat. Dar câștigam mai mulți bani decât Tony când l-am cunoscut. Am plătit pentru prima noastră casă. Am plătit pentru prima noastră vacanță. M-am căsătorit cu el pentru că m-am îndrăgostit de el”, spunea ea.

Curând a venit și succesul soțului ei. În 1990, Ressler a cofondat firma de capital privat Apollo Global înainte de a lansa Ares Management, șapte ani mai târziu.

În 2015, Ressler a cumpărat echipa NBA Atlanta Hawks împreună cu soția sa pentru suma de 720 de milioane de dolari. Cuplul a deținut ulterior și o participație minoritară la echipa MLB Milwaukee Brewers.

„Înțeleg. Nu este povestea obișnuită a unei actrițe de la Hollywood”, a spus actrița la acea vreme.

În 2010, Gertz a decis să înceapă o carieră în spatele camerei de filmat, lansând propria companie de producție, Lime Orchard Productions. Având în vedere succesul financiar pe care l-au avut, atât Ressler, cât și Gertz, spun că vor să și dea ceva înapoi. Astfel, cei doi au contribuit la co-fondarea Painted Turtle Camp, o organizație non-profit care oferă activități pe tot parcursul anului și o experiență autentică de tabără pentru copiii cu boli cronice, arată sursa citată.

