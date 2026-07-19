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Cod portocaliu de furtuni violente! Zonele în care sunt așteptate vijelii și grindină mare

De: Emanuela Cristescu 19/07/2026 | 14:14
Cod portocaliu de furtuni violente! Zonele în care sunt așteptate vijelii și grindină mare
Cod portocaliu de furtuni violente! Zonele în care sunt așteptate vijelii și grindină mare
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Vremea o ia razna în România! După zile în care termometrele au urcat amețitor, meteorologii anunță furtuni violente, grindină, rafale puternice de vânt și ploi torențiale în mai multe zone ale țării. În același timp, alte regiuni continuă să se topească sub temperaturi de până la 37 de grade.

Administrația Națională de Meteorologie a emis atât coduri galbene și portocalii de instabilitate atmosferică, cât și un cod galben de caniculă, avertizările fiind valabile în cursul zilei de duminică.

Cele mai severe fenomene sunt așteptate în jumătatea de nord a Moldovei, în estul și sud-estul Transilvaniei, dar și în Carpații Orientali și Meridionali.

Vremea o ia razna în România!

Meteorologii avertizează că în aceste regiuni sunt posibile vijelii puternice, ploi torențiale, descărcări electrice frecvente și grindină care poate ajunge la dimensiuni considerabile.

„În jumătatea de nord a Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, în Carpații Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70…90 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2…5 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50…60 l/mp”, au transmis meteorologii.

Sursa foto: Freepik

Pe lângă avertizarea portocalie, o mare parte din Transilvania, Muntenia, Moldova și Oltenia se află sub cod galben de instabilitate atmosferică. Aici sunt prognozate averse abundente, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, iar vremea se poate schimba brusc în doar câteva minute.

În timp ce unii fug de furtuni, alții se sufocă de căldură

Paradoxal, în același timp în care o parte a țării se pregătește pentru vijelii, alte regiuni rămân sub asediul caniculei. Banatul, sudul Olteniei, centrul și estul Munteniei, sudul și local centrul Moldovei, dar și sud-vestul Dobrogei se află sub cod galben de temperaturi extreme.

Meteorologii anunță maxime între 34 și 37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi care nu vor coborî, în general, sub 20-22 de grade.

„Duminică (19 iulie), în Banat, în vestul și sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, sudul și local centrul Moldovei și sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 34…37 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime în general de 20…22 de grade. Notă:Vremea va fi călduroasă și în regiunile vestice și estice, iar local disconfortul termic va fi accentuat”, au mai transmis meterologii.

VEZI ȘI: Urmările furtunii din București. Străzi blocate, copaci rupți și stații de metrou închise
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