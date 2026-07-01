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Urmările furtunii din București. Străzi blocate, copaci rupți și stații de metrou închise

De: Irina Vlad 01/07/2026 | 09:48
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A fost haos în București după ce a plouat torențial toată noaptea. Inundații, străzi blocate, trafic paralizat, copaci căzuți pe mașini și stații de metrou închise temporar, sunt doar o parte din efectele poptopului de marți seară. 

Numeroase bulevarde și străzi au fost inundate după ce toată noaptea plouat în București. După un val de caniculă fără precedent în acest început de vară, cu temperaturi de până la 37 de grade Celsius, marți, 30 iulie, meteorologii ANM au emis o alertă de cod roșu de furtună în Capitală și mai multe județe din țară. Pentru siguranța cetățenilor, autoritățile au emis mesaj Ro-Alert. În Ilfov, un om a murit după ce un copac a căzut peste mașina pe care o conducea.

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Ravagiile furtunii din noaptea de 30 iunie spre 1 iulie au fost vizibile miercuri dimineață. Stația de metroul Victoriei 2 a fost închisă temporar din cauza inundațiilor, circulația pe tronsonul Ștefan cel Mare – Gara de Nord fiind oprită temporar. Apa a ajuns până pe peron, iar șinele de tren au fost inundate.

„Ca urmare a precipitaţiilor abundente înregistrate în municipiul Bucureşti şi a infiltraţiilor masive de apă, calea de rulare din staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 a fost inundată. Pentru desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă, staţia Piaţa Victoriei 2 rămâne temporar închisă, până la finalizarea intervenţiilor necesare şi remedierea situaţiei”, a transmis Metrorex.

Apa a ajuns pe șinele de tren de la stația de metrou Ștefan cel Mare/ sursă foto: Facebook

Circulația autobuzelor și tramvaielor a fost grav afectagtă de acumulările de apă și resturile de vegetație de pe linii. Sute de străzi au fost inundate, unele bulevarde fiind complet blocate de copacii care s-au rupt și au căzut pe carosabil.

Pasajul Poligrafiei din Sectorul 1 al Capitalei a fost complet inundat. Din cauza cantităților de apă acumulate în urma furtunii, mai multe autoturisme au fost complet acoperite de apă. Pompierii ISU București-Ilfov au intervenit de urgență, au intrat în apă și au înotat pentru a ajunge la vehicule și pentru a verifica interiorul acestora, în căutarea unor persoane posibil surprinse de viitură.

Pasajul Poligrafiei din Sectorul 1 al Capitalei a fost complet inundat/ sursă foto: Facebook

În județul Ilfov a fost emis un cod portocaliu de furtună, valabil până la ora 1:10, fiind vizate localitățile Buftea, Otopeni, Balotești, Afumați, Moara Vlăsiei, Mogoșoaia, Ștefăneștii de jos, Tunari, Corbeanca, Dascălu, Petrăchioaia și Dragomirești-Vale. Marți seară, 30 iulie, o persoană din localitatea Găneasa, județul Ilfov, a murit după ce un copac a căzut peste mașina pe care o conducea.

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