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Trădarea anului în televiziune! Cum a ”fentat-o” Cătălin Măruță pe Denise Rifai, după ce l-a invitat la ea în emisiune: ”Îți las inima mea”

De: David Ioan 16/08/2026 | 10:35
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Mutarea surpriză a lui Cătălin Măruță către Antena 1 a devenit, în doar câteva zile, unul dintre cele mai discutate momente din televiziunea românească. Prezentatorul, care a părăsit Pro TV după aproape două decenii, a semnat cu Antena pentru a prelua formatul „Furnicuțele”, emisiunea pe care Denise Rifai o conducea în sezonul precedent.

Decizia a fost cu atât mai comentată cu cât, cu doar două luni înainte, Rifai îi făcuse o invitație directă lui Măruță să vină în platoul ei, într-un moment devenit viral.

Trădarea anului în televiziune

Invitația a avut loc în cadrul emisiunii „Sosurile lui Măruță”, proiectul de pe YouTube unde prezentatorul aduce invitați din toate zonele media. Denise Rifai a venit în platoul lui Măruță, într-o discuție relaxată, dar cu momente intens emoționale. La final, jurnalista i-a transmis un mesaj care, privit retrospectiv, capătă o nuanță aproape ironică.

Cum a ”fentat-o” Cătălin Măruță pe Denise Rifai, după ce l-a invitat la ea în emisiune

„Te așteptăm la noi, Cătălin Măruță. Am venit la tine. Îți las inima mea aici. Inima furnicuțelor.”

A fost o invitație directă, spusă cu zâmbet, cu apreciere și cu un soi de complicitate profesională. Înainte de acest moment, Rifai îi mulțumise pentru discuție și îi urase succes în proiectele viitoare.

La scurt timp după această interacțiune, Măruță a anunțat oficial că se alătură Antenei și că va prelua chiar „Furnicuțele”, emisiunea pe care Rifai o transformase într-un format recognoscibil. Pentru public, momentul a părut o „fentă” elegantă, o mișcare strategică în care Măruță a acceptat invitația, dar nu ca invitat, ci ca nou prezentator al show-ului. În mod inevitabil, gestul a fost interpretat ca o trădare profesională, chiar dacă în televiziune astfel de repoziționări sunt frecvente.

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Avalanșa de mesaje primite de Cătălin Măruță după ce și-a anunțat revenirea la Antena 1: „Mai știi cele 8 televizoare din salon?”

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