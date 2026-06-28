Canicula aduce restricții de circulație în România. Centrul Infotrafic a anunțat ce autovehicule sunt interzise în timpul codului roșu

Situație critică pe drumurile din România din cauza valului de căldură care a pus stăpânire pe întreaga țară! Autoritățile au luat măsuri radicale pentru a proteja asfaltul care riscă să se topească sub avertizările de Cod Galben, Portocaliu și Roșu emise de meteorologi.

Centrul Infotrafic a anunțat oficial că duminică, în intervalul orar 12:00 – 20:00, se instituie restricții severe de circulație. Măsura îi vizează direct pe șoferii de vehicule grele. Concret, este interzisă circulația tuturor autovehiculelor cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe o listă lungă de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi.

Valul de căldură aduce restricții de circulație

Polițiștii avertizează că restricțiile pot fi modificate, prelungite sau ridicate în funcție de cum va evolua vremea de foc din orele următoare.

Județele luate în colimator unde traficul greu este complet înghețat pe timpul amiezii sunt: Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Botoșani, Caraș-Severin, Covasna, Cluj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Prahova, Satu Mare, Sibiu și Suceava.

Deși regulile sunt extrem de stricte, autoritățile au stabilit o serie de excepții importante pentru transporturile de urgență sau cele cu mărfuri esențiale. Astfel, pot circula fără probleme pe șosele:

Vehiculele care transportă persoane sau animale vii;

Mașinile care livrează produse perisabile (de origine animală și vegetală) sau mărfuri sub temperatură controlată;

Transporturile poștale, funerare, cele de echipamente de prim ajutor sau cele cu apă îmbuteliată;

Autospecialele destinate salubrizării sau cele care transportă combustibili;

Vehiculele militare care participă la exerciții internaționale, utilajele care aduc produse din exploatări agricole și transporturile de alimente diverse sau ajutoare pentru zonele calamitate.

Recomandările meteorologilor

Meteorologii de la ANM trag un semnal de alarmă uriaș: duminică, nu mai puțin de 16 județe se află sub avertizare Cod Roșu de temperaturi extreme, în timp ce restul teritoriului este sufocat sub Cod Portocaliu și Galben. În acest context de disconfort termic sever, oamenii legii vin cu un set de reguli de aur pentru a evita tragediile pe șosele:

Verifică mașina înainte de plecare! Asigură-te că aerul condiționat funcționează perfect și că presiunea din roți este adaptată pentru vară. Căldura din habitaclu aduce o oboseală cruntă, care îți întârzie reacțiile, te face să caști, să clipești des sau chiar să adormi la volan!

Atenție la razele soarelui! Lumina extrem de puternică poate crea reflexii periculoase, mascând obstacolele și făcându-te să anticipezi greșit mișcările celorlalți șoferi.

Evită orele amiezii! Persoanele cu probleme de sănătate ar trebui să nu conducă la prânz. Dacă deplasarea este obligatorie, nu plecați singuri, ci luați un însoțitor în mașină.

Opriri dese și hidratare! La drum lung, opriți des în parcări sau spații de servicii pentru odihnă. Păstrați distanța regulamentară în mers, puneți centura de siguranță și, cel mai important, rămâneți calmi! Comportamentul agresiv în trafic, pe fondul căldurii, sporește masiv riscul unor accidente cu urmări fatale.

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