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„Am ales Ion pentru că m-am uitat la film!” Ce a scris acest elev din Constanța, la proba de limba română din sesiunea de toamnă a Bacalareautului

De: Denisa Crăciun 12/08/2026 | 16:12
Elev din Constanța, despre BAC/ sursa foto: cuget liber
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Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului a început, iar elevii au încercat să treacă cu bine peste probe. Proba de la limba română pare că le-a dat bătăi de cap candidaților. Un elev din Constanța a dezvăluit că a ales să scrie despre romanul Ion, pentru că s-a uitat la film.

Proba pentru Limba și Literatura Română a avut loc și i-a pus pe elevi în dificultate, mai mult sau mai puțin. În sesiunea de toamnă, aceștia au fost nevoiți să scrie despre un roman la alegere dintre Ion de Liviu Rebreanu sau Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu. Un elev din Constanța a mers pe prima variantă și asta pentru că s-a uitat la film, reușind astfel să rezolve exercițiul.

Ce a scris un elev din Constanța, la proba de limba română din sesiunea de toamnă a Bacalaureatului

Candidații care au susținut Bacalaureatul în sesiunea de toamnă au avut subiecte diferite față de cei care au dat probele în prima sesiune din acest an. Astfel, la limba română, candidaților la subiectul al II-lea au avut de rezolvat un exercițiu despre didascalii, ceea ce, pentru mulți, a fost un exercițiu ușor. Un elev din Constanța a recunoscut că s-a bucurat să primească acest subiect și s-a descurcat.

Ne-a picat caracterizare de personaj și Ion de Liviu Rebreanu și Ultima noapte de dragoste de Camil Petrescu, Ștefan Gheorghidiu. La subiectul I a fost ușor, a fost foarte accesibil, mai ales argumentarea, subiectul II a fost cu didascaliile, a fost fix ce mi-am dorit eu, a fost o probă ușoară, a declarat băiatul.

Întrebat ce a ales dintre cele două romane, elevul a susținut că a optat pentru Ion de Liviu Rebreanu, pentru că văzuse filmul, astfel că i-a fost simplu să caracterizeze personajul principal.

Am ales Ion, mi s-a părut mult mai ușor decât Ștefan Gheorghidiu, personajul principal. A fost bine că m-am uitat și la filme, la Ion și a fost mult mai ușor, a mai spus el.

Când se afișează rezultatele

Candidații vor putea afla rezultatele de la Bacalaureatul de toamnă în data de 18 august. În aceeași zi, cei nemulțumiți de nota primită pot face contestație până pe data de 20 august. După finalizarea contestațiilor, notele finale se vor afișa în data de 24 august.

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