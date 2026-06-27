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Pasagerii unui avion care trebuia să zboare în Antalya au trecut prin clipe grele. Blocați pe pistă, la 56 grade Celsius

De: Irina Vlad 27/06/2026 | 16:58
Pasagerii unui avion care trebuia să zboare în Antalya au trecut prin clipe grele. Blocați pe pistă, la 56 grade Celsius
Pasagerii unui avion care trebuia să zboare în Antalya au trecut prin clipe grele. Blocați pe pistă, la 56 grade Celsius
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Pasagerii avionului SunExpress – care zbura de la Frankfurt la Antalya – au trăit momente de groază încă înainte de decolare. Avionul a stat minute întregi pista aeroportului, iar sistemul de aer condiționat nu funcționa. Conform relatărilor pasagerilor, temperatura la bord ar fi depășit 50 de grade Celsius, iar o parte dintre aceștia au avut nevoie de asistență medicală.

Incidentul s-a petrecut în urmă cu doar câteva zile, când avionul companiei SunExpress urma să zboare de pe aeroportul din Frankfurt spre Antalya, în Turcia, dar decolarea a fost amânată din cauza unor probleme tehnice.

56 de grade Celsius la bordul unui avion cu 189 de pasageri

Cei 189 de pasagerii se aflau deja la bord când în cabină a început să se facă din ce în ce mai cald. Din relatările pasagerilor reiese că unul dintre călători avea la el un termometru care indica 56 de grade Celsius.

Temperaturile ridicate din interiorul avionului au determinat echipele de intervenție să acționeze de urgență. Din cauza unei defecțiuni a sistemului de climatizare mai mulți pasageri aflați în aeronava deja ocupată s-au plâns că nu se simt bine, iar unii ar fi leșinat, potrivit unui comunicat al Comandamentului Poliției din Frankfurt.

Compania aeriană SunExpress și-a cerut scuze pasagerilor, invocând o problemă tehnică la sistemul de climatizare al avionului aflat la sol: „Ne cerem sincer scuze pentru ceea ce au trăit pasagerii la bordul zborului nostru XQ147 de la Frankfurt la Antalya, pe 21 iunie. Ne cerem scuze în mod oficial tuturor pasagerilor afectați. În prezent, efectuăm o analiză amănunțită a întregului incident și vom lua măsurile necesare. Echipa noastră de relații cu clienții ia legătura în acest moment cu toți pasagerii afectați”, se arată în comunicatul transmis de compania aeriană.

Din păcate, unii dintre cei 189 de pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cu toate acestea, după un control medical, aceștia au putut să se îmbarce în zborul către Turcia în aceeași zi. La bord se aflau, de asemenea, șase membri ai echipajului.

Potrivit unei purtătoare de cuvânt, cauza a fost o defecțiune tehnică a unității auxiliare de alimentare, care, printre altele, asigură climatizarea în timp ce aeronava se află la sol. Toți pasagerii și echipajul au fost evacuați din aeronavă. Zborul a putut decola mai târziu în aceeași zi.

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