Ce se poate întâmpla dacă pornești aerul condiționat în timpul unei furtuni, potrivit experților

Aerul este un aparat indispensabil în casă, mai ales în perioada verii. Zilele caniculare te obligă să pornești aerul condiționat. Puțini utilizatori știu, însă, că atunci când este foarte cald, dar este și furtună în același timp este recomandat să nu folosești aerul condiționat.

Specialiștii trag un semnal de alarmă important. Aerul condiționat este un aparat necesar în timpul verii, mai ales în zilele caniculare. Cu toate acestea, un aspect pe care puțini oameni îl cunosc sau îl trec cu vederea poate avea efecte serioase. Experții spun că în timpul unei furtuni nu recomandă utilizarea aerului condiționat. Sistemul electric și componentele aparatului s-ar putea strica la interacțiunea cu tunetele sau fulgerele, conform The Spruce.

De ce nu este bine să folosești aerul condiționat atunci când este furtună

Danny Pen, președintele New Era Plumbing & HVAC recomandă oprirea completă a aerului condiționat atunci când are loc o furtună. Specialiștii trag un semnal de alarmă important. Ei spun că atunci când se aud tunetele sau se văd fulgerele este recomandat ca aparatul să fie oprit de la termostat. Mai mult decât atât, oprirea de la panoul electric este o altă recomandare care elimină orice risc.

Pen susține că nici măcar protecția la supratensiune nu garantează siguranța, însă este un pas spre reducerea pericolului în timpul unei furtuni. Puțini oameni știu că supratensiunea poate deteriora compresorul, adică una dintre cele mai importante componente ale aparatului, iar în unele cazuri mai grave aerul condiționat se poate defecta complet. În plus, se pot strica și alte dispozitive conectate în casă. Resturile de praf aduse de vânt sau acumulările de apă pot bloca fluxul de aer sau pot strica componentele sensibile. Avariile pot fi serioase și duc la costuri uriașe.

Ce poți face pentru prevenire

Pe lângă oprirea completă, specialiștii recomandă și alte aspecte care pot preveni afectarea sistemului de la aerul condiționat. Setarea termostatului la o temperatură mai scăzută înainte de furtună, pentru răcirea încăperii, poate preveni unele probleme. De asemenea, nu este bine să rămână setat mai multe zile sub 15ºC, deoarece evaporatorul se poate îngheța. În cazul unei pene de curent, aerul condiționat trebuie oprit complet.

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