Canicula pune stăpânire pe Europa! Nopțile „super tropicale” și aerul saharian vor acapara România

Un nou val de aer saharian se pregătește să acapareze Europa și să aducă temperaturi extreme, la doar un pas după ce un alt episod de caniculă extremă a lăsat în urmă mai multe decese. Coșmarul revine în forță, iar meteorologii au emis deja coduri de alertă pe bandă rulantă.

România se află direct pe traiectoria acestui cuptor african, unde aerul va deveni irespirabil, iar nopțile vor fi de o zăpăseală totală.

Un nou val de aer saharian acaparează Europa

Situația a devenit critică în Spania, unde agenția AEMET a dat alarma cu coduri galbene și portocalii, iar orașe precum Sevilla, Zaragoza și Córdoba se pregătesc pentru maxime de foc de 40 de grade Celsius. Nici Franța sau Portugalia nu scapă de urgie. Pe teritoriul portughez, conform datelor oferite de meteorologul Maria João Frada, canicula va lovi nemilos regiunile din interiorul țării.

Acest fenomen este o anomalie de lungă durată, o adevărată blocadă în atmosferă care dă peste cap viața de zi cu zi. Marile metropole europene au început deja să cedeze sub consumul uriaș de energie provocat de aparatele de aer condiționat. Torino a rămas deja în beznă totală în urma unor avarii de proporții, în timp ce transportul feroviar din Franța se pregătește de perturbări masive din cauza dilatării șinelor de tren.

„Nu este doar o altă săptămână caniculară; prezintă caracteristicile structurale ale unui fenomen de blocaj atmosferic, nu ale unei simple perioade de căldură trecătoare. Ceea ce relevă acest lucru în ceea ce privește gradul de pregătire este o discrepanță structurală tot mai mare.

Europa de Sud a dezvoltat o toleranță comportamentală la căldura extremă: schimbarea rutinei zilnice, siesta, obloanele etc., dar aceasta este o adaptare comportamentală, nu una biologică, și nu protejează infrastructura fizică”, au spus meteorologii.

Urgia se extinde rapid peste Bazinul Carpatic, iar în România și Bulgaria, în zonele din proximitatea Dunării, termometrele vor exploda, indicând valori de până la 38 de grade Celsius. Însă adevăratul inamic pentru sănătatea românilor se va ascunde la lăsarea întunericului. Ne așteaptă nopți de coșmar, în care mercurul din termometre va refuza să scadă sub pragul de 20 sau chiar 25 de grade Celsius.

Nopți „super tropicale” și aer saharian, în România

Medicii au avertizat că aceste episoade nocturne pot deveni fatale pentru organism, fiind mult mai periculoase decât o după-amiază toridă la soare, deoarece corpul nu mai are timp să se refacă. Ionna Vergini a explicat cu lux de amănunte care sunt efectele devastatoare ale acestui fenomen asupra populației.

„Căldura nocturnă prelungită reprezintă, fără îndoială, o amenințare mai mare la adresa sănătății publice decât vârfurile de temperatură din timpul zilei. Când temperaturile minime nu scad sub 20 de grade Celsius și, în cele mai grave cazuri, rămân peste 25° C – ceea ce unii numesc «nopți super-tropicale» –, organismul este privat de perioada sa vitală de recuperare, iar sistemul cardiovascular rămâne sub o presiune constantă pentru a răci temperatura internă a corpului. Rata excesivă de mortalitate în timpul valurilor de căldură este mult mai strâns corelată cu minimele nocturne ridicate consecutive decât cu o singură după-amiază toridă”, a spus aceasta.

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