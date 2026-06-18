Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și anunță caniculă iminentă în București. Pe ce dată vine

În acest an, sezonul cald a debutat blând, iar temperaturile caniculare încă nu s-au instaurat până la jumătatea lunii iunie. Primele săptămâni de vară au adus temperaturi normale și destul de multe fenomene extreme, cu precipitații abundente. Însă, de acum, lucrurile se schimbă. Meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunță caniculă iminentă în București. Pe ce dată vine?

Europa se pregătește pentru un nou val de căldură intens, cu temperaturi care s-ar putea apropia de pragul de 40 de grade. Experții avertizează că vor urma „nopți tropicale”, cu temperaturi care nu scad sub 20°C timp de 24 de ore. Valul de caniculă va ajunge și în România, mai ales în Capitală.

Vine canicula în București

Meteorologii au actualizat prognoza meteo și estimează că următoarele patru săptămâni vor aduce temperaturi peste cele normale în majoritatea regiunilor țării. Totodată, precipitațiile vor fi deficitare în mare parte din România până la jumătatea lunii iulie.

Astfel, temperaturile vor începe să urce treptat încă de astăzi, 18 iunie. Iar săptămâna viitoare, bucureștenii vor resimți din plin canicula. Temperaturile depășesc pragul de 30 de grade. Mai exact, canicula va începe să se instaureze încă din data de 21 iunie, iar apogeul valului de căldură se va resimți în ziua de 24 iunie, când în Capitală temperatura maximă va ajunge la 35 de grade Celsius.

Pentru intervalul 22 – 29 iunie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale și în vestul, sud-vestul și centrul țării. În celelalte regiuni, valorile termice vor rămâne apropiate de cele specifice perioadei. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi, în general, apropiate de normal.

În săptămâna 29 iunie – 6 iulie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale în majoritatea regiunilor. Abaterile termice pozitive vor fi mai accentuate în vestul țării. În același interval, regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, în special în regiunile intracarpatice.

Așadar, a doua jumătate a lunii iunie va duce temperaturi mai ridicate în toată țara, generate de un nou val de căldură ce va cuprinde întreg continentul. Europa se pregătește pentru un nou val de caniculă, cu temperaturi care s-ar putea apropia de pragul de 40°C, în unele țări.

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