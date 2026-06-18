Acasă » Știri » Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și anunță caniculă iminentă în București. Pe ce dată vine

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și anunță caniculă iminentă în București. Pe ce dată vine

De: Alina Drăgan 18/06/2026 | 07:51
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și anunță caniculă iminentă în București. Pe ce dată vine
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În acest an, sezonul cald a debutat blând, iar temperaturile caniculare încă nu s-au instaurat până la jumătatea lunii iunie. Primele săptămâni de vară au adus temperaturi normale și destul de multe fenomene extreme, cu precipitații abundente. Însă, de acum, lucrurile se schimbă. Meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunță caniculă iminentă în București. Pe ce dată vine?

Europa se pregătește pentru un nou val de căldură intens, cu temperaturi care s-ar putea apropia de pragul de 40 de grade. Experții avertizează că vor urma „nopți tropicale”, cu temperaturi care nu scad sub 20°C timp de 24 de ore. Valul de caniculă va ajunge și în România, mai ales în Capitală.

Vine canicula în București

Meteorologii au actualizat prognoza meteo și estimează că următoarele patru săptămâni vor aduce temperaturi peste cele normale în majoritatea regiunilor țării. Totodată, precipitațiile vor fi deficitare în mare parte din România până la jumătatea lunii iulie.

Astfel, temperaturile vor începe să urce treptat încă de astăzi, 18 iunie. Iar săptămâna viitoare, bucureștenii vor resimți din plin canicula. Temperaturile depășesc pragul de 30 de grade. Mai exact, canicula va începe să se instaureze încă din data de 21 iunie, iar apogeul valului de căldură se va resimți în ziua de 24 iunie, când în Capitală temperatura maximă va ajunge la 35 de grade Celsius.

Vine canicula în București /Foto: Accuweather

Pentru intervalul 22 – 29 iunie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale și în vestul, sud-vestul și centrul țării. În celelalte regiuni, valorile termice vor rămâne apropiate de cele specifice perioadei. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi, în general, apropiate de normal.

În săptămâna 29 iunie – 6 iulie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale în majoritatea regiunilor. Abaterile termice pozitive vor fi mai accentuate în vestul țării. În același interval, regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, în special în regiunile intracarpatice.

Așadar, a doua jumătate a lunii iunie va duce temperaturi mai ridicate în toată țara, generate de un nou val de căldură ce va cuprinde întreg continentul. Europa se pregătește pentru un nou val de caniculă, cu temperaturi care s-ar putea apropia de pragul de 40°C, în unele țări.

 

CITEȘTE ȘI:

Prognoza meteo azi, 18 iunie 2026. Temperaturile vor sări de 30 de grade Celsius, dar nu scăpăm de ploi, grindină și descărcări electrice

A început fenomenul care poate da peste cap vremea pe glob. Meteorologii urmăresc atent evoluția

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât de sănătoasă sunt alimentele congelate, de fapt. Expertiza dr. nutriționist Mihaela Bilic
Știri
Cât de sănătoasă sunt alimentele congelate, de fapt. Expertiza dr. nutriționist Mihaela Bilic
Doliu în fotbalul francez. Eric Roy a murit la 58 de ani după o luptă discretă cu cancerul. Omagii emoționante din întreaga lume a fotbalului
Știri
Doliu în fotbalul francez. Eric Roy a murit la 58 de ani după o luptă discretă cu cancerul.…
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică
Mediafax
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație...
Un interpret celebru de muzică lăutărească și unul dintre instrumentiștii săi de bază, ridicați de Poliție. Lele, interogat în dosarul Ștoacă
Gandul.ro
Un interpret celebru de muzică lăutărească și unul dintre instrumentiștii săi de bază,...
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se...
Cum să eviți să aduci ploșnițe acasă din metrou și transportul public: ghid de prevenție pentru navetiști
Adevarul
Cum să eviți să aduci ploșnițe acasă din metrou și transportul public: ghid...
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum au reacționat cei din sală
Digi24
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum...
Ziua Z pentru Dominic Fritz! Verdictul Curții Supreme îi poate ARUNCA ÎN AER cariera politică
Mediafax
Ziua Z pentru Dominic Fritz! Verdictul Curții Supreme îi poate ARUNCA ÎN AER...
Parteneri
Și-a surprins fanii cu o fotografie din copilărie. Imaginea care a stârnit valuri de reacții în mediul online. Nimeni nu l-a recunoscut. Tu știi cine este?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Și-a surprins fanii cu o fotografie din copilărie. Imaginea care a stârnit valuri de reacții...
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Zina Dumitrescu ar fi împlinit 90 de ani. Amintirile Marinei Almășan: „Era ca o vulpe bătrână, trecuse prin viață.” Ultimele fotografii din azil cu „Mama Zina”
Click.ro
Zina Dumitrescu ar fi împlinit 90 de ani. Amintirile Marinei Almășan: „Era ca o vulpe...
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe Everest: un alpinist mort acum 30 de ani
Digi 24
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe...
Este polițistul de vină? Două tramvaie s-au izbit după ce agentul a făcut semn vatmanului să treacă
Promotor.ro
Este polițistul de vină? Două tramvaie s-au izbit după ce agentul a făcut semn vatmanului...
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce...
Reduceri la Lidl: produse Parkside pentru grădină și un gadget pentru grătar atrag atenția în oferta săptămânii
go4it.ro
Reduceri la Lidl: produse Parkside pentru grădină și un gadget pentru grătar atrag atenția în...
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
Descopera.ro
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Un interpret celebru de muzică lăutărească și unul dintre instrumentiștii săi de bază, ridicați de Poliție. Lele, interogat în dosarul Ștoacă
Gandul.ro
Un interpret celebru de muzică lăutărească și unul dintre instrumentiștii săi de bază, ridicați de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cât de sănătoasă sunt alimentele congelate, de fapt. Expertiza dr. nutriționist Mihaela Bilic
Cât de sănătoasă sunt alimentele congelate, de fapt. Expertiza dr. nutriționist Mihaela Bilic
Doliu în fotbalul francez. Eric Roy a murit la 58 de ani după o luptă discretă cu cancerul. Omagii ...
Doliu în fotbalul francez. Eric Roy a murit la 58 de ani după o luptă discretă cu cancerul. Omagii emoționante din întreaga lume a fotbalului
Produsul de lux redus cu 30% în LIDL. Costă doar 23.79 lei, începând de astăzi
Produsul de lux redus cu 30% în LIDL. Costă doar 23.79 lei, începând de astăzi
Tom Holland confirmă că s-a căsătorit cu Zendaya în secret: „Ea este persoana pe care am căutat-o”
Tom Holland confirmă că s-a căsătorit cu Zendaya în secret: „Ea este persoana pe care am căutat-o”
Test de perspicacitate | Descoperiți toate cele 3 diferențe dintre mașina din dreapta și cea din ...
Test de perspicacitate | Descoperiți toate cele 3 diferențe dintre mașina din dreapta și cea din stânga!
Check in | Cât costă alcoolul în Dubai? Am plătit mai mult decât pe cazare
Check in | Cât costă alcoolul în Dubai? Am plătit mai mult decât pe cazare
Vezi toate știrile