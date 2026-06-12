A început fenomenul care poate da peste cap vremea pe glob. Meteorologii urmăresc atent evoluția

Meteorologii trag un semnal de alarmă și avertizează asupra unuia dintre cele mai importante fenomene climatice de pe planetă. Acesta a început să se manifeste și ar putea influența sever vremea în numeroase regiuni ale lumii. Despre ce fenomen este vorba și cât de mult ar putea influența clima globală?

Fenomenul care atrage atenția meteorologilor se numește El Niño și a început deja să se manifeste. Conform Centrului de Prognoză Climatică din Statele Unite, fenomenul s-a dezvoltat în ultimele săptămâni și este așteptat să modifice tiparele meteorologice la nivel global.

A început fenomenul care poate da peste cap vremea pe glob

Potrivit specialiștilor, fenomenul El Niño apare atunci când vânturile alizee din Oceanul Pacific slăbesc, iar apele mai calde decât normalul se acumulează în zona centrală și estică a Pacificului ecuatorial. Acest proces influențează circulația atmosferică la nivel global și poate provoca fenomene extreme.

Mai exact, în unele părți ale lumii El Niño favorizează seceta și temperaturile ridicate, în timp ce în altele poate aduce ploi abundente și inundații. În prezent, fenomenul deja s-a format și se estimează că efectele sale se vor vedea în următoarele luni.

Mai multe modele climatice indică o probabilitate ridicată ca fenomenul să continue să se dezvolte pe parcursul verii și să persiste în sezonul rece 2026-2027. De asemenea, specialiștii urmăresc posibilitatea apariției unui episod extrem, cunoscut sub numele de „Super El Niño”.

Acest fenomen apare atunci când temperaturile la suprafața Pacificului depășesc cu peste 2 grade Celsius valorile normale. Evenimentele puternice de tip El Niño au produs în trecut efecte majore în întreaga lume, precum secete severe, ploi torențiale, inundații și perturbări importante ale ecosistemelor marine.

Pentru moment, specialiștii monitorizează atent fenomenul. Climatologii spun că este prea devreme pentru a stabili dacă actualul episod va atinge o asemenea intensitate. Însă, încălzirea accelerată observată deja în Pacific atrage atenția.

În lunile următoare, evoluția temperaturilor oceanice o să fie monitorizată atent, căci ea va indica amploarea efectelor care ar putea fi resimțite pe mai multe continente. Pentru moment, experții avertizează că Asia de Sud-Est și India se numără printre zonele care ar putea resimți cel mai puternic efectele noului episod El Niño.

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