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Prognoza meteo azi, 12 iunie 2026. Vremea se schimbă radical în România: furtuni, ploi torențiale și temperaturi în scădere de vineri

De: Paul Hangerli 12/06/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 12 iunie 2026. Vremea se schimbă radical în România: furtuni, ploi torențiale și temperaturi în scădere de vineri
Vremea se răcește din nou în țară, sursa-colaj CANCAN.RO
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Ziua de azi aduce o răcire semnificativă a vremii și un grad ridicat de instabilitate atmosferică în jumătatea de est a României. Cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în Muntenia, Moldova și Dobrogea, unde ploile vor avea caracter torențial și vor fi însoțite de descărcări electrice și rafale puternice de vânt. În vestul și nord-vestul țării, vremea va fi mai liniștită și mai plăcută, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei și doar manifestări izolate de instabilitate.

Vremea în România

Vremea va deveni mai rece și se va menține în general instabilă în mare parte din țară, în special în regiunile estice și sud-estice. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate, iar ploile vor apărea sub formă de averse, însoțite frecvent de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe alocuri, fenomenele vor avea caracter torențial, iar cantitățile de apă pot fi însemnate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 26 de grade Celsius, în timp ce minimele nopții vor coborî până la 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și cea mai mare parte a Banatului, vremea va fi relativ plăcută comparativ cu restul țării. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite și doar izolat pot apărea averse de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări temporare. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 26 de grade, iar minimele vor coborî spre 9-13 grade.

Vremea în sudul și sud-estul țării

Muntenia și sudul Moldovei vor fi afectate de o instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt ce pot atinge 50-60 km/h. Cantitățile de apă vor ajunge frecvent la 20-30 l/mp, iar izolat pot depăși 40 l/mp. Temperaturile vor marca o scădere semnificativă față de zilele precedente, maximele urmând să se încadreze între 19 și 23 de grade.

Vremea în Oltenia și sud-vestul țării

În Oltenia și sud-vestul teritoriului, vremea va fi mai puțin instabilă decât în est, însă vântul va avea intensificări locale, cu rafale ce pot ajunge la 45-55 km/h. Cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea doar pe arii restrânse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 25 de grade, iar minimele între 10 și 14 grade.

Vremea în estul și nord-estul țării

Moldova va fi una dintre regiunile cele mai afectate de instabilitatea atmosferică. Sunt așteptate înnorări persistente, averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat pot apărea vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor oscila între 18 și 23 de grade, iar minimele între 8 și 14 grade.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

În Transilvania și în zonele montane, vremea va fi răcoroasă pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros, iar pe alocuri se vor semnala averse și descărcări electrice. În depresiunile din estul Transilvaniei, temperaturile minime vor coborî spre 6-7 grade. La nivelul întregii regiuni, maximele vor varia între 18 și 24 de grade.

Vremea în Dobrogea și pe litoralul Mării Negre

Dobrogea va traversa o perioadă de instabilitate accentuată. Vor fi averse temporar torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Local, cantitățile de apă vor depăși 20-30 l/mp, iar izolat pot fi înregistrate valori mai mari. Pe litoral, temperaturile maxime vor ajunge la 20-22 de grade, iar cele minime la 14-16 grade. Marea va fi ușor agitată în timpul manifestărilor de instabilitate.

Vremea în București

În Capitală, vremea se va răci semnificativ și va deveni instabilă. Cerul va avea înnorări accentuate, iar pe parcursul intervalului vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. Cantitățile de apă acumulate pot ajunge la 20-30 l/mp. Temperatura maximă se va situa între 21 și 22 de grade, iar minima nopții va coborî la 13-14 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: maxime de 22-24°C, minime de 9-11°C, cu cer variabil și doar izolat ploi de scurtă durată.

Timișoara: maxime de 24-26°C, minime de 12-14°C, vreme relativ stabilă și perioade însorite.

Iași: maxime de 20-22°C, minime de 11-13°C, cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Craiova: maxime de 23-25°C, minime de 12-14°C, cer variabil și vânt temporar mai intens.

Constanța: maxime de 20-22°C, minime de 14-16°C, cu ploi temporare și condiții de instabilitate atmosferică.

Brașov: maxime de 18-21°C, minime de 7-9°C, vreme răcoroasă, cu înnorări și averse locale.

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