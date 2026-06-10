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Cum va influența El Niño vacanțele din această vară. La ce trebuie să se aștepte turiștii

De: Daniel Matei 11/06/2026 | 00:50
Cum va influența El Niño vacanțele din această vară. La ce trebuie să se aștepte turiștii
Sursa foto: Shutterstock
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Turiștii care își planifică vacanțele pentru această vară ar putea avea parte de condiții meteo mai dificile decât în mod obișnuit.

Experții spun că efectele asociate fenomenului El Niño pot contribui la apariția unor condiții meteo extreme în anumite regiuni.

Potrivit Euronews, efectele El Niño pot varia de la o regiune la alta, însă fenomenul este asociat frecvent cu perturbări importante ale tiparelor meteorologice la nivel global.

El Niño reprezintă o încălzire anormală a apelor de suprafață din Oceanul Pacific ecuatorial. Deși apare la mii de kilometri distanță de Europa, fenomenul poate influența circulația atmosferică și poate avea efecte asupra vremii în numeroase zone ale lumii.

Experții explică faptul că El Niño este unul dintre cei mai importanți factori climatici naturali și poate contribui la apariția unor episoade de vreme extremă.

Cum ar putea afecta vacanțele

Pentru călători, impactul se poate traduce prin temperaturi foarte ridicate în unele destinații turistice, perioade de secetă, dar și furtuni mai intense sau precipitații peste normal în alte regiuni.

Specialiștii recomandă turiștilor să urmărească prognozele meteo înainte de plecare și să verifice eventualele avertizări emise de autoritățile locale, în special pentru destinațiile cunoscute pentru temperaturile ridicate din timpul verii.

În ultimii ani, valurile de căldură au devenit o problemă tot mai mare în mai multe țări europene, afectând inclusiv destinații populare din sudul continentului.

Europa, vulnerabilă la temperaturi extreme

Experții arată că schimbările climatice continuă să amplifice efectele fenomenelor naturale precum El Niño. Drept urmare, temperaturile record și evenimentele meteorologice extreme ar putea deveni mai frecvente.

Pentru turiști, acest lucru înseamnă că planificarea unei vacanțe nu mai presupune doar alegerea destinației și a hotelului, ci și monitorizarea atentă a condițiilor meteorologice înainte și în timpul călătoriei.

„Observăm că turiștii devin tot mai selectivi în privința destinațiilor, existând un interes crescut pentru așa-numitele coolcations (vacanțe în zone cu temperaturi mai scăzute, n. red.), pentru călătoriile în afara sezonului de vârf și pentru experiențele care pot fi adaptate mai ușor dacă vremea se schimbă pe durata vacanței”, a declarat Nick Cavanaugh, fondator și director general al Sensible Weather, companie care oferă servicii de protecție împotriva riscurilor meteo pentru turiști și afaceri din domeniul turismului.

Acesta recomandă ca, în cazul în care este prognozat un val de căldură, iar planurile de vacanță includ activități desfășurate în aer liber, turiștii să verifice dacă își pot modifica itinerariul sau datele călătoriei împreună cu operatorul de turism.

„În același timp, oamenii sunt mai prudenți când vine vorba de cheltuieli. Vor în continuare să călătorească, dar își doresc mai multă siguranță că investiția făcută pentru vacanță nu va fi compromisă dacă prognoza meteo se schimbă”, a adăugat Cavanaugh.

Călătorii sunt sfătuiți să aibă la îndemână suficiente lichide, să evite expunerea prelungită la soare în perioadele cu temperaturi foarte ridicate și să verifice dacă destinația aleasă este afectată de avertizări meteo sau de restricții cauzate de condițiile extreme.

În cazul unor destinații expuse fenomenelor severe, o asigurare de călătorie care acoperă întârzierile sau anulările cauzate de vreme poate fi de asemenea utilă.

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