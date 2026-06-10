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Cea mai bună destinație gastronomică din Europa. Unde mănânci cel mai bine în vacanță

De: David Ioan 10/06/2026 | 11:35
Cea mai bună destinație gastronomică din Europa. Unde mănânci cel mai bine în vacanță
Cea mai bună destinație gastronomică din Europa. Unde mănânci cel mai bine în vacanță. Foto: Pixabay
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Creta, cea mai întinsă insulă a Greciei, a intrat în atenția presei internaționale după ce National Geographic a inclus-o în selecția „Best of the World 2026” la categoria gastronomie. Recunoașterea vine în același an în care insula a primit și titlul de Regiune Europeană a Gastronomiei 2026, distincție acordată de Institutul Internațional de Gastronomie, Cultură, Arte și Turism.

Insula se remarcă printr-o agricultură bogată, cu aproximativ 40 de milioane de măslini și o producție constantă de legume și fructe pe tot parcursul anului. Această abundență de ingrediente locale a contribuit la formarea unuia dintre modelele alimentare considerate astăzi fundamentale pentru dieta mediteraneană.

Cea mai bună destinație gastronomică din Europa

National Geographic selectează anual destinații care oferă experiențe autentice, iar pentru 2026 a inclus 15 locuri din lume apreciate pentru tradițiile culinare. Editorii subliniază că gastronomia acestor regiuni spune povești despre istorie, cultură și comunități, nu doar despre gust. În cazul Cretei, bucătăria este strâns legată de peisaj, climă și ritmul agriculturii locale.

Creta este una dintre cele mai importante zone producătoare de ulei de măsline din Grecia, iar uleiul extravirgin este un ingredient definitoriu al bucătăriei insulei. Diversitatea agricolă este vizibilă în fiecare sezon: primăvara apar mazărea și sparanghelul, în mai se recoltează fasolea, castraveții și vinetele, iar vara aduce roșii, cartofi și diferite soiuri de dovlecei. Chiar și iarna, insula oferă produse proaspete precum morcovi, sfeclă sau avocado.

Pe lângă uleiul de măsline, produsele lactate au un rol important în gastronomia locală. Un ingredient tradițional este „staka”, un tip de unt clarificat obținut din smântână de oaie sau capră, folosit pentru a intensifica aromele preparatelor. Insula este cunoscută și pentru varietatea de brânzeturi, precum myzithra, pichtogalo sau xigalo, folosite atât în rețete sărate, cât și în deserturi.

Printre preparatele recomandate turiștilor se numără boureki, o rețetă specifică regiunii Chania, realizată din straturi de cartofi, dovlecei sau dovleac, brânză myzithra și mentă. O altă specialitate este kreatotourta, o plăcintă consistentă cu carne de capră sau miel, aromată cu mentă, brânză și staka.

Pentru mulți vizitatori, surpriza culinară o reprezintă preparatele pe bază de melci, o tradiție veche de peste 5.000 de ani.

Unde mănânci cel mai bine în vacanță

Unul dintre cele mai cunoscute feluri este chochlioi boubouristi, în care melcii sunt prăjiți în ulei de măsline, rozmarin și oțet, apoi serviți alături de verdețuri sălbatice. Preparatul este considerat un simbol al gastronomiei cretane și rămâne prezent în meniurile tavernelor tradiționale.

Deserturile locale folosesc adesea combinația de brânză, miere și condimente. Kalitsounia lichnarakia, un desert popular, este realizat din mici produse de patiserie umplute cu brânză myzithra și aromate cu miere și scorțișoară.

Pentru cei care vor să descopere gastronomia insulei, publicațiile internaționale recomandă mai multe restaurante. În Agios Nikolaos, La Bouillabaisse este apreciat pentru meniurile sezoniere și priveliștea asupra Golfului Mirabello, unde preparatul vedetă este mielul kleftiko, marinat și gătit lent. În orașul vechi din Chania, To Pigadi tou Tourkou propune preparate inspirate din bucătăriile nord-africane și orientale.

În Heraklion, restaurantul Thigaterra pune accent pe eco-gastronomie și ingrediente provenite din agricultura ecologică. National Geographic menționează și taverna Chrisostomos din Chania, renumită pentru tsigariasto, un preparat din miel gătit lent în ulei de măsline.

Creta rămâne una dintre puținele destinații europene unde agricultura, gastronomia și tradițiile locale sunt încă strâns legate. Tocmai această autenticitate a contribuit la includerea insulei în topul celor mai apreciate destinații culinare ale lumii pentru 2026.

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