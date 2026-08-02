O mai ții minte pe Gianina Corondan? Cu ce se ocupă și cum se menține fit la 55 de ani: „Pufarine și pufuleți. Cu borș”

O mai ții minte pe Gianina Corondan? După ce s-a retras din televiziune, vedeta s-a implicat în proiecte mici. În prezent, este gazda a două podcast-uri care se bucură de un public restrâns și este o prezență constantă în cadrul unor prezentări de modă. Află mai multe detalii!

O mai ții minte pe Gianina Corondan?

A fost una dintre cele mai în vogă vedete TV din România în anii 2000. Dar, în timp, popularitatea ei s-a stins si a fost nevoită să renunțe la televiziune pentru proiectele ei de suflet. În prezent, Gianina Corondan este gazda a două podcast-uri: „Designer în vitrină” și „Vizita de lucru”.

Vizita de lucru este un podcast dedicat antreprenorilor din România, în care afaceriștii din diferite domenii discută despre parcursul lor.

„Realizăm din 2015 reportaje foto-video despre lumea celor care muncesc în România, cu pasiune. Îi punem în lumina media, acum şi în podcast”, se arată pe pagina de Instagram monitorizată de Gianina Corondan.

Designer în vitrină este podcast-ul Gianinei dedicat modei, ea însăși fiind cunoscută în România și prin prisma stilului vestimentar nonconformist. În continuare, chiar dacă are 55 de ani, vedeta urcă pe podiumurile de modă unde este cerută ca model și, de cele mai multe ori, participă la lansările noilor colecții din public.

„Eu nu-s deloc urmăritoare de trenduri. Ba chiar, dacă mă prind ca există unul, îl contrazic imediat printr-o bălmăjeală silitoare. Pricepuții în materie de fashion m-au pus deseori pe pagina cu “Așa NU”, semnalul meu că e bine. Pentru că e bine să nu te îmbraci în uniformă, gândeam, sătulă de anii în care oamenii purtau în apariție și mesaje formule predefinite, obligatorii, care să fie tovărășește corecte. M-a pleznit rău asta. M-a întărâtat. Da’ de ce “trebuie”? – îi exasperam pe ai mei. Nu trebuie. Trebuie ciorapi albi la costumul de pionier? Bine, eu o sa pun dresuri în dungi, aduse de unchiul plecat în Bulgaria. Trebuie cămășuță albastră la liceu? Perfect, punem bluza de trening roșie. Îmi luam porția de șuturi plus râsete pe înfundate. Și tot așa. Dar astăzi am cotit-o spre alte apucături. De ce “a te îmbrăca frumos” presupune o combinație de elemente de “afară”, că adicătelea n-are cum sa fie de soi dacă e de la noi, mă-ntelegi, bre? Ba are, bre. E de soi creativitatea. E o muncă uriașă, frenetică, valoroasă, chiar dacă nu scrie pe etichetă numele franțuzesc sau englezesc de-l știi tu din filme”, a scris Gianina Corondan pe Instagram.

Ce face Gianina Corondan acum

Vedeta în vârstă de 55 de ani nu este căsătorită și nu are copii. Fiecare zi din viața ei este plină de proiecte și întâlniri. Fosta prezentatoare tv își dorește ca oamenii din România care muncesc din greu la proiecte autentice să aibă parte de atenția cuvenită.

„Ce fac? Fac multe. Scriu, am tot felul de întâlniri, avem un studio «Alt nivel» se numește, în care facem podcast-uri (…) Lucrez pe local, frumos, susținut, înălțător, inspirațional”, a mărturisit vedeta, potrivit CSID.ro.

Întrebată ce face zilnic, pe plan personal, Gianina Corondan a dat un răspuns în stilul ei caracteristic:

„Vai, mă pensez, îmi tai unghiile și-mi fac multe lifting-uri. Adică merg cu liftul de sus până jos, de jos până sus ca să nu cumva să-mi obosesc piciorușele. Glumesc.”

La ce evenimente participă Gianina Corondan

În ultimii ani, vedeta a fost mai selectivă când vine vorba despre evenimentele publice la care a apărut. Preferă să onoreze cu prezența sa diverse proiecte culturale cu care rezonează și evită invitațiile la evenimentele mondene.

„Nu știu ce să spun. Ce înseamnă evenimente mondene? Dacă le definim ca fiind premiere de teatru, de film… Acolo mă găsiți. (…) Dar în rest, mondenitățile doar așa, în sine, nu mă pasionează”, a mai spus Gianina, potrivit sursei citate.

Cum își menține Gianina Corondan silueta

Cu toate că are 55 de ani, blonda și-a păstrat aceeași siluetă care a consacrat-o în toți acești ani. Întrebată care este secretul ei, Gianina a răspuns că nu ține diete, dar că mănâncă pufarine, pufuleți și… bea borș!

„Mănânc pufarine și pufuleți. Cu borș. Neapărat cu borș. Nu am diete. Dieta, să zicem că se limitează la bunul simț. Pe mine mă cântăresc hainele. Hainele îmi dau raportul zilnic. Dacă hainele sunt încă potrivite…”

Nu practică sport în mod regulat și nu merge constant la sala de fitness, dar încearcă să facă mișcare când se ivește ocazia. Își dorește foarte mult să practice padel, un sport devenit popular în România în ultimii ani.

„Mai facem și sport, dar sportul principal este admirația pentru oamenii valoroși. (…) Acum aș vrea să fac padel. Toată lumea zice de padel. Mă interesează.”

Merge în vacanțe când are chef

Gianina Corondan susține că este o iubitoare de vacanțe spontane. Aceasta nu planifică niciun concediu din timp și se lasă condusă de moment.

„Eu sunt spontană de obicei și dacă mă hotărăsc, acum vreau să plec și-mi decid locul.”

S-a relansat și în muzică

În 2020, fosta prezentatoare tv și-a luat fanii prin surprindere. Aceasta a anunțat că s-a relansat în muzică alături de trupa Late Summer.

„Cânt cu Late Summer, avem şi repertoriu, putem cânta oricând. Ideea noastră e de a cânta în sufrageria oamenilor. Fără ideea de public amorf, fără cineva care stă la pândă ca o fiară să te jupoaie dacă ai greşit. Îmi place ideea de a o folosi chiar ca pe un balsam pentru inimă şi dacă mai are cineva plăcerea să se alăture nouă cu atât mai bine, dacă nu, nu există nicio presiune”, a spus Gianina Corondan, potrivit Life.ro

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