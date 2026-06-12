Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie cum nu prea a mai fost. Fenomene meteo ciudate în București

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo pentru luna iulie. Dacă primele zile ale lunii iunie au fost mai capricioase și a plouat în majoritatea regiunilor, următoarea perioadă va aduce stabilitate din punct de vedere termic.

Prima lună oficială a verii nu a fost așa cum sperau românii. Vremea a fost instabilă, au fost mai multe coduri galbene de ploi, descărcări electrice și vânt. Acestea continuă și zilele următoare, chiar până aproape de finalul lunii iunie. Cu toate acestea, datele despre vreme au fost actualizate, iar luna iulie vine cu surprize neașteptate. În Capitală, vor exista fenomene meteo nemaiîntâlnite de mult timp.

Cum va fi vremea în luna iulie în București

Bucureștenii încă nu au scăpat de zile ploioase. În ultimele săptămâni au fost prezente ploi torențiale atât în Capitală, cât și în marea majoritate a țării. Acestea vor continua, iar în multe regiuni vor fi prezente și avertizări meteorologice. Temperaturile s-au menținut ridicate și așa vor rămâne următoarea perioadă.

Cu toate acestea, meteorologii Accuweather anunță schimbări încă din primele zile ale lunii iulie. Datele puse la dispoziție de specialiști arată un fenomen neașteptat în perioada ce urmează. Locuitorii din București trebuie să se pregătească pentru instabilitate atmosferică și asta pentru că temperaturile vor crește semnificativ. Mai mult decât atât, în aproape toate zilele lunii va fi aceeași temperatură atât ziua, cât și noaptea. Aceasta va fi în mare parte de 30-31 de grade Celsius pe timpul zilei. Noaptea, maxima va fi de 19 grade Celsius. De asemenea, ploile se răresc, iar singurele zile din lună în care vor exista precipitații sunt 1, 24, 25, 30 și 31 iulie. În unele zile vor exista și descărcări electrice.

Cum va fi vremea azi, 12 iunie, în Capitală

Până în luna iulie, atunci când vremea va fi stabilă, vineri, 12 iunie, va fi o zi ploioasă în Capitală. Temperatura maximă va fi de 20 de grade. Fenomenele electrice vor fi prezente în cea mai mare parte a zilei. Vântul va sufla moderat, iar calitatea aerului este normală. În plus, pe timpul nopții, temperatura maximă va fi de doar 13 grade Celsius, conform datelor publicate de specialiștii Accuweather.

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