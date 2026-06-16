Vine canicula în toată România! Data exactă la care vor fi 39 de grade Celsius în București, potrivit meteorologilor EaseWeather

După o perioadă dominată de averse, înnorări și temperaturi apropiate de valorile normale pentru începutul verii, vremea se pregătește să intre într-o nouă etapă. Potrivit prognozelor publicate de EaseWeather pentru București, finalul lunii iunie ar putea aduce o creștere spectaculoasă a temperaturilor, iar Capitala s-ar putea confrunta cu una dintre cele mai călduroase zile ale sezonului.

Prima parte a lunii iunie este caracterizată de alternanțe frecvente între perioade însorite și episoade de ploaie. În multe zile, cerul va fi acoperit de nori, iar precipitațiile își vor face apariția în special după-amiaza și seara. Temperaturile vor oscila în general între 25 și 29 de grade Celsius, valori considerate normale pentru această perioadă a anului.

Data exactă la care vor fi 39 de grade Celsius în București

Situația începe însă să se schimbe în a doua jumătate a lunii. Pe măsură ce sistemele de joasă presiune se retrag din regiune, aerul cald va avansa dinspre sudul continentului. În consecință, temperaturile vor începe să urce constant de la o zi la alta, iar intervalul 23-30 iunie apare în prognoze drept cea mai călduroasă perioadă a lunii.

Conform estimărilor meteorologice, data de 26 iunie este evidențiată ca fiind cea mai fierbinte zi a lunii, cu o temperatură maximă care ar putea ajunge la 39 de grade Celsius. Dacă această prognoză se va confirma, Bucureștiul va intra într-un episod de caniculă severă, după mai multe săptămâni în care ploile și instabilitatea atmosferică au dominat tabloul meteorologic.

Datele EaseWeather indică o încălzire accentuată după 22 iunie. Dacă la începutul lunii maximele se mențin în jurul valorii de 26-28 de grade Celsius, spre finalul perioadei analizate temperaturile ar putea depăși pragul de 30 de grade în mod constant. Ziua de 23 iunie este estimată la aproximativ 31 de grade Celsius, iar pe 24 și 25 iunie valorile ar putea urca până la 34-35 de grade Celsius. Apogeul ar urma să fie atins pe 26 iunie, când termometrele ar putea indica până la 39 de grade Celsius în Capitală.

Meteorologii atrag atenția că astfel de prognoze pe termen lung pot suferi modificări pe măsură ce data se apropie, însă tendința generală indică instalarea unui val de căldură important la sfârșitul lunii. De altfel, modelele meteorologice sugerează că începutul verii va fi marcat de un contrast puternic între perioadele cu ploi și episoadele de temperaturi extreme.

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