De ce nu este bine să setezi aerul condiționat la 16°C. Mulți români fac această greșeală

Aerul condiționat este un dispozitiv tot mai căutat de români pe timpul verii. După o zi petrecută la soare, la temperaturi din ce în ce mai ridicate aparatul de climatizare pare soluția perfectă. Cu toate acestea, mulți fac greșeala de a seta aerul condiționat la 16°C, fapt care poate duce la probleme grave.

Temperaturile sunt din ce în ce mai ridicate, iar în următoarea perioadă se va instala canicula. Aerul condiționat este nelipsit pe timpul verii din apartamente, însă puțini oameni știu că ar trebui să evite setarea la 16°C. Deși are multe beneficii, această greșeală poate duce la probleme grave.

De ce nu este bine să setezi aerul condiționat la 16°C

Aerul condiționat este un sistem creat pentru a regla temperatura, umiditatea și calitatea aerului în spațiile interioare. Astfel, extrage căldura, iar temperatura va rămâne una optimă. Odată cu creșterea gradelor, aerul condiționat se va da la maximum. Aerul răcoros are beneficii incredibile precum susținerea unui somn odihnitor sau concentrarea totală. Cu toate acestea, există un aspect de care nu mulți oameni țin cont.

Specialiștii recomandă să nu setăm niciodată aerul condiționat la 16°C. Ce se întâmplă, de fapt, atunci când setezi AC-ul la acea temperatură este că transmiți sistemului că vrei ca încăperea să atingă acea valoare. Acest lucru nu înseamnă automat că va sufla aer exact de 16°C sau că se va răci camera mai repede față de o setare mai ridicată. Aparatul va funcționa continuu până când termostatul detectează că temperatura camerei a atins valoarea țintă. Astfel, temperatura aceasta este folosită de producători pentru a preveni așteptările nerealiste și reducerea riscului de suprasolicitare a sistemului de climatizare.

De asemenea, mulți oameni au observat că atunci când este setată această temperatură nu se schimbă nimic. Printre cauzele principale se numără:

1.Izolație deficitară, care permite pătrunderea căldurii

2.Filtre murdare, care reduc debitul de aer

3.Conducte înfundate sau pline de praf

4.Niveluri scăzute de agent frigorific

5.Capacitate necorespunzătoare a aparatului de aer condiționat pentru dimensiunea camerei.

Setarea poate fi folosită din când în când, însă frecvent poate duce la probleme serioase și anume poate reduce durata de viață a aparatului sau poate crește riscul de înghețare a spiralelor.

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