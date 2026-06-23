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Trucul ideal care ajută la scăderea temperaturii din dormitor, pe timpul verii

De: Elisa Tîrgovățu 23/06/2026 | 21:17
Trucul ideal care ajută la scăderea temperaturii din dormitor, pe timpul verii
Trucul ideal care ajută la scăderea temperaturii din dormitor vara. Ce trebuie să evitați / Sursa foto: Pexels
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Odată cu apropierea perioadelor caniculare, nopțile devin tot mai grele, iar odihna de calitate poate fi afectată de căldura excesivă. Pe măsură ce temperaturile cresc, somnul poate deveni mai dificil de obținut, însă există câteva metode simple care pot contribui la menținerea unui ambient mai răcoros în dormitor pe timpul verii.

Pe timpul verii, temperaturile ridicate pot transforma nopțile într-o adevărată provocare, făcând somnul mai puțin odihnitor și adormirea mai dificilă. Din acest motiv, mulți oameni caută soluții eficiente pentru a menține dormitorul cât mai răcoros, în special în perioadele caniculare. Conform unei informații publicate de Express, există un truc simplu care poate contribui la scăderea temperaturii din cameră.

Truc pentru scăderea temperaturii din dormitor în sezonul cald

Expertul Kevin Pennington recomandă îndepărtarea aparatelor electronice din dormitor și mutarea lor într-un alt spațiu al locuinței. Chiar dacă această măsură poate părea neînsemnată la prima vedere, dispozitivele electronice degajă căldură atunci când funcționează sau rămân conectate la priză, ceea ce poate influența temperatura din încăpere. Astfel, eliminarea lor din dormitor poate ajuta la crearea unui mediu mai confortabil pentru somn.

„Orice energie electrică consumată de dispozitivele electronice se transformă, în cele din urmă, în căldură; ecrane, laptopuri, încărcătoare. Toate sunt, în esență, mici surse de încălzire. Iar deoarece reglementările din domeniul construcțiilor din ultimii 20 de ani au dus la o izolație termică mult mai bună, locuințele moderne rețin această căldură extrem de eficient”, a explicat specialistul, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Pexels

Pennington afirmă că, în sezonul cald, aceste dispozitive ar fi mai bine să fie eliminate din dormitor.

„Mutați-le în altă parte în lunile mai călduroase și lucrați dintr-o altă cameră sau opriți-le complet de la priză atunci când este posibil”, a spus acesta.

Metoda care te va ajuta să dormi la bine

Expertul nu s-a oprit doar la recomandarea legată de electronice. El a mai subliniat că, pentru o circulație mai bună a aerului rece în cameră, este indicat să evităm depozitarea diverselor obiecte sub pat, deoarece acestea pot împiedica ventilarea corespunzătoare a spațiului.

„Aerul rece coboară, așa că cel mai răcoros aer din orice încăpere se află aproape de podea. Dacă ai multe lucruri depozitate sub pat, blochezi circulația aerului mai rece și reții aerul cald și stagnant chiar în locul în care încerci să dormi. Eliberarea acelui spațiu permite aerului să circule în mod natural”, a spus acesta.

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