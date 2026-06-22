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Ce să faci ca etajul casei să nu devină sufocant vara. Soluții fără aer condiționat

De: Emanuela Cristescu 22/06/2026 | 10:24
Ce să faci ca etajul casei să nu devină sufocant vara. Soluții fără aer condiționat
Ce să faci ca etajul casei să nu devină sufocant vara. Soluții fără aer condiționat
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Temperaturile extreme au transformat locuințele românilor într-un adevărat coșmar! Cei care dețin case cu etaj sau mansarde se confruntă cu o problemă uriașă: aerul devine complet irespirabil la nivelurile superioare. Cu toate acestea, există câteva trucuri prin care poți tăia instantaneu gradele din termometre, fără ca aparatul de aer condiționat să îți arunce în aer bugetul.

Multe persoane fac o mare greșeală încă de la primele ore ale dimineții. Acestea deschid larg geamurile, însă uită complet să le închidă înainte ca soarele să înceapă să ardă nemilos.

Trucuri pentru cei cu case cu etaj sau mansarde

Elizabeth Shavers, specialist de top în sisteme de climatizare în cadrul companiei Oncourse Home Solutions, a explicat că fiecare imobil are secretele sale, dar etajele superioare devin mereu cele mai calde din cauză că aerul răcoros nu reușește să circule uniform peste tot.

Dacă lași geamurile deschise prea mult, locuința devine un burete care absoarbe zăpușeala. Randy Huckstadt, un consultant extrem de apreciat de pe platforma JustAnswer, a avertizat că ignorarea acestui detaliu transformă interiorul într-o capcană, deoarece pereții și mobilierul înmagazinează căldura.

Ce să faci ca etajul casei să nu devină sufocant vara. Soluții fără aer condiționat
Ce să faci ca etajul casei să nu devină sufocant vara. Soluții fără aer condiționat

Pentru a bloca radiațiile solare, mai ales la ferestrele orientate spre sud sau spre vest, zone prin care pătrunde cea mai mare cantitate de lumină directă, Huckstadt propune o metodă de urgență dacă nu ai jaluzele sau draperii groase: montarea unor pături în geam! Acestea încetinesc transferul termic și mențin o atmosferă suportabilă în camere.

Metoda prosoapelor înghețate

Dacă vrei să transformi un ventilator banal într-o adevărată mașină de aer rece, Huckstadt vine cu un pont absolut genial. Ia câteva prosoape, umezește-le bine și pune-le direct în congelator. Când sunt complet înghețate, așază-le pe partea din spate a unui ventilator de tip cutie aflat în funcțiune. Aerul cald va trece prin materialul umed și rece, reducând instant temperatura din încăpere. O altă variantă eficientă este plasarea unui recipient mare cu gheață fix în spatele aparatului.

Pe lângă aceste metode improvizate, specialiștii ne avertizează să evităm folosirea electrocasnicelor care produc căldură în mijlocul zilei. Cuptoarele, plitele pe gaz sau uscătoarele de rufe sunt inamicii numărul unu ai confortului pe timp de caniculă.

Mută toate activitățile care implică aceste aparate spre orele dimineții sau târziu în seară, pentru a nu sufoca locuința și pentru a da o mână de ajutor aparatului de aer condiționat.

VEZI ȘI: De ce nu este bine să setezi aerul condiționat la 16°C. Mulți români fac această greșeală

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