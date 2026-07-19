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Donald Trump, apariție surpriză la finala Cupei Mondiale! Toate privirile s-au îndreptat spre liderul american

De: Anca Chihaie 19/07/2026 | 23:13
Donald Trump, apariție surpriză la finala Cupei Mondiale! Toate privirile s-au îndreptat spre liderul american
Foto: captură video Antena 1
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Finala Cupei Mondiale a transformat seara într-un adevărat spectacol global, cu milioane de oameni conectați în fața televizoarelor și alte zeci de mii de suporteri prezenți în tribune. Meciul pentru trofeu le aduce față în față pe Spania și Argentina, două dintre cele mai importante naționale din fotbalul mondial, într-o confruntare care a stârnit un interes uriaș încă dinaintea fluierului de start.

Ediția din acest an a Campionatului Mondial a avut o organizare fără precedent, competiția fiind găzduită în comun de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Pe parcursul turneului, cele trei țări au primit sute de mii de fani veniți din toate colțurile lumii, iar atmosfera creată în jurul competiției a confirmat încă o dată statutul Cupei Mondiale de cel mai urmărit eveniment sportiv de pe glob.

Donald Trump, prezent la Campionatului Mondial

Marea finală se desfășoară pe MetLife Stadium din East Rutherford, statul New Jersey, arenă aflată în apropierea orașului New York. Stadionul, unul dintre cele mai moderne din lume, a fost pregătit în cele mai mici detalii pentru ultimul act al competiției, iar organizatorii au pus la punct un program spectaculos înaintea începerii partidei.

Ceremonia de deschidere a finalei a impresionat prin amploare și prin numele mari din industria muzicală care au urcat pe scenă. Publicul prezent pe stadion și telespectatorii din întreaga lume au urmărit un show plin de efecte speciale, lumini și momente artistice atent pregătite pentru unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale anului.

La finala Cupei Mondiale au fost prezenți și numeroși invitați de marcă din lumea sportului, divertismentului și politicii. Printre personalitățile aflate în tribune s-a numărat și președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a cărui apariție pe stadion a atras atenția camerelor de filmat și a publicului prezent. Liderul american a urmărit de aproape ceremonia de deschidere și debutul celui mai important meci al turneului.

Printre artiștii care au deschis meciul s-au numărat Jennifer Hudson, Robbie Williams, Laura Pausini și Nicole Scherzinger. Fiecare dintre aceștia a oferit momente muzicale speciale, contribuind la atmosfera de sărbătoare care a cuprins arena înainte de startul confruntării dintre cele două reprezentative.

Printre invitații speciali s-a aflat și celebrul actor Tom Cruise, care a avut un moment dedicat înaintea partidei. Apariția starului hollywoodian a fost primită cu entuziasm de spectatorii aflați pe stadion, contribuind la spectacolul pregătit de organizatori pentru deschiderea finalei.

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