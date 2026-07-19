Vedetele din „My Mum, Your Dad”, Roger Hawes și Janey Smith, s-au logodit! Cum arată inelul de logodnă

Cele două vedete TV, Roger Hawes și Janey Smith, și-au anunțat logodna la trei ani după ce au devenit cunoscuți și s-au îndrăgostit în primul sezon al emisiunii de dating „My Mum, Your Dad”, prezentată de Davina McCall. Află mai multe detalii!
Au fost printre cele mai apreciate cupluri formate în cadrul show-ului ITV, care prezenta povestea unor părinți singuri și în căutarea iubirii. Emisiunea a debutat în 2023 și a fost retrasă de pe post la începutul lui 2025.
Roger și Janey au împărtășit vestea cea mare pe Instagram, dezvăluind că urmează să se căsătorească. Aceștia au publicat și o imagine cu inelul de logodnă, precum și modul adorabil în care el i-a pus ei marea întrebare: pe medalionul câinelui!
„Visele chiar devin realitate…”, a scris Roger pe Instagram.
În una din imagini se vede clar medalionul de pe zgarda câinelui, pe care Roger a gravat întrebarea „Vrei să te căsătorești cu tăticul meu?”.
Înainte de marele pas din viața celor doi, Janey Smith a fost internată de urgență în spital. Aceasta a avut o problemă gravă de sănătate, pe care a împărtășit-o cu fanii ei de pe Instagram.
„Mi-au făcut imediat un tomograf și au descoperit că apendicele se perforase și aveam nevoie urgentă de operație. Am stat o săptămână în spital, deoarece infecția se răspândise în cavitatea abdominală”, a spus aceasta.
Cei doi s-au cunoscut în cadrul emisiunii matrimoniale „My Mum, Your Dad”, de la ITV. Roger Hawes a rămas văduv după moartea primei sale soții și fiica lui, Jess, l-a înscris în emisiune în speranța că-și va găsi, din nou, fericirea. Janey Smith a participat la show alături de fiul ei, Will.
„În emisiune nu s-a văzut, dar când a intrat am plăcut-o imediat. Pur și simplu ne-am potrivit. La un moment dat ea a spus: «Cum sunt eu, de fapt?», iar eu i-am răspuns: «Știu foarte bine cum ești!». Ceilalți se uitau la noi, iar noi eram deja în lumea noastră”, a spus Roger despre momentul în care a văzut-o prima dată pe logodnica sa, potrivit Mirror.
După ce relația lor s-a consolidat, cei doi au apărut împreună în emisiunea „Loose Women”, în 2024.
„Când vezi totul pe ecran, îți vine să spui: «Nu, te rog, nu mă face să plâng». A fost o perioadă foarte intensă. Am simțit anxietate, a fost un pas uriaș pentru mine. Te face să retrăiești totul. Parcă ai o experiență în afara propriului corp”, a mărturisit și Janey, care a decis să continue relația după ce tatăl ei i-a dat un sfat: „Îl plăcem pe Roger. Nu-l îndepărta.”
CITEȘTE ȘI:
El este viitorul soț al Danielei Crudu. Bruneta a rămas însărcinată după doar trei luni de relație
Logodnă în Familia Regală a Marii Britanii! A cerut-o în căsătorie cu un inel făcut de mâna lui