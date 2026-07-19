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Vedetele din „My Mum, Your Dad”, Roger Hawes și Janey Smith, s-au logodit! Cum arată inelul de logodnă

De: Irina Maria Daniela 19/07/2026 | 09:10
Vedetele din „My Mum, Your Dad”, Roger Hawes și Janey Smith, s-au logodit! Cum arată inelul de logodnă
Vedetele din „My Mum, Your Dad”, Roger Hawes și Janey Smith, s-au logodit! Sursa foto: Instagram
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Cele două vedete TV, Roger Hawes și Janey Smith, și-au anunțat logodna la trei ani după ce au devenit cunoscuți și s-au îndrăgostit în primul sezon al emisiunii de dating „My Mum, Your Dad”, prezentată de Davina McCall. Află mai multe detalii!

Roger Hawes și Janey Smith s-au logodit

Au fost printre cele mai apreciate cupluri formate în cadrul show-ului ITV, care prezenta povestea unor părinți singuri și în căutarea iubirii. Emisiunea a debutat în 2023 și a fost retrasă de pe post la începutul lui 2025.

Roger și Janey au împărtășit vestea cea mare pe Instagram, dezvăluind că urmează să se căsătorească. Aceștia au publicat și o imagine cu inelul de logodnă, precum și modul adorabil în care el i-a pus ei marea întrebare: pe medalionul câinelui!

„Visele chiar devin realitate…”, a scris Roger pe Instagram.

În una din imagini se vede clar medalionul de pe zgarda câinelui, pe care Roger a gravat întrebarea „Vrei să te căsătorești cu tăticul meu?”.

Janey a fost internată înainte de logodnă

Înainte de marele pas din viața celor doi, Janey Smith a fost internată de urgență în spital. Aceasta a avut o problemă gravă de sănătate, pe care a împărtășit-o cu fanii ei de pe Instagram.

„Mi-au făcut imediat un tomograf și au descoperit că apendicele se perforase și aveam nevoie urgentă de operație. Am stat o săptămână în spital, deoarece infecția se răspândise în cavitatea abdominală”, a spus aceasta.

Cum s-au cunoscut Roger Hawes și Janey Smith

Cei doi s-au cunoscut în cadrul emisiunii matrimoniale „My Mum, Your Dad”, de la ITV. Roger Hawes a rămas văduv după moartea primei sale soții și fiica lui, Jess, l-a înscris în emisiune în speranța că-și va găsi, din nou, fericirea. Janey Smith a participat la show alături de fiul ei, Will.

„În emisiune nu s-a văzut, dar când a intrat am plăcut-o imediat. Pur și simplu ne-am potrivit. La un moment dat ea a spus: «Cum sunt eu, de fapt?», iar eu i-am răspuns: «Știu foarte bine cum ești!». Ceilalți se uitau la noi, iar noi eram deja în lumea noastră”, a spus Roger despre momentul în care a văzut-o prima dată pe logodnica sa, potrivit Mirror.

După ce relația lor s-a consolidat, cei doi au apărut împreună în emisiunea „Loose Women”, în 2024.

„Când vezi totul pe ecran, îți vine să spui: «Nu, te rog, nu mă face să plâng». A fost o perioadă foarte intensă. Am simțit anxietate, a fost un pas uriaș pentru mine. Te face să retrăiești totul. Parcă ai o experiență în afara propriului corp”, a mărturisit și Janey, care a decis să continue relația după ce tatăl ei i-a dat un sfat: „Îl plăcem pe Roger. Nu-l îndepărta.”

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