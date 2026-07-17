El este viitorul soț al Danielei Crudu. Bruneta a rămas însărcinată după doar trei luni de relație

Ani la rând a fost una dintre cele mai râvnite apariții din showbiz, însă astăzi Daniela Crudu trăiește o viață complet diferită. Vedeta și-a găsit liniștea alături de un bărbat misterios, cu care are doi copii și care a făcut deja pasul cel mare, cerând-o în căsătorie.

Dacă în trecut fiecare relație a Danielei Crudu ajungea rapid în atenția publicului, de această dată lucrurile au stat complet diferit. Bruneta a preferat să își țină povestea de iubire departe de lumina reflectoarelor, iar identitatea partenerului ei a rămas mult timp un mister.

Cel care îi va deveni soț se numește Daniel, este cu câțiva ani mai tânăr decât vedeta și nu face parte din lumea mondenă. Spre deosebire de Daniela Crudu, acesta a ales să rămână discret și să nu profite de notorietatea iubitei sale, evitând aparițiile publice și expunerea în mediul online.

Daniela Crudu a rămas însărcinată după doar trei luni

Relația dintre cei doi a luat o întorsătură neașteptată după doar câteva luni. Daniela Crudu a rămas însărcinată la trei luni de când formau un cuplu, iar ulterior a devenit mama unei fetițe, Daiana. La scurt timp, familia s-a mărit din nou, odată cu venirea pe lume a băiețelului lor. De atunci, vedeta și-a schimbat complet stilul de viață și s-a dedicat aproape în totalitate rolului de mamă.

Deși nu au ajuns încă în fața altarului, fosta asistentă TV și Daniel sunt deja logodiți. Bruneta a confirmat că iubitul ei a cerut-o în căsătorie și i-a oferit un inel de logodnă, însă cei doi nu se grăbesc să organizeze nunta.

”Dacă eu am rămas gravidă. După trei luni după ce am născut fata am rămas iar gravidă și s-a închis totul pentru mine (…) M-a cerut, dar încă nu (n.r. nu s-a măritat). Da, inelul (n.r. a fost scump). O să facem (n.r. nunta), nu vreau să îmi fac planuri”, a declarat Daniela Crudu, într-un podcast.

S-a iubit cu mulți bărbați faimoși

De-a lungul anilor, Daniela Crudu a avut mai multe relații intens mediatizate. Printre foștii ei iubiți s-a numărat Ion Boschet, cel alături de care a format un cuplu după despărțirea acestuia de Andreea Spătaru. Ulterior, vedeta a trăit o poveste de dragoste cu avocatul Daniel Trandafirescu, relație încheiată după ce acesta a fost condamnat într-un dosar de contrabandă cu țigări.

Numele brunetei a fost asociat și cu omul de afaceri Ioan Neculaie, dar și cu prințul Al Habtoor, care ar fi răsfățat-o cu vacanțe și cadouri exclusiviste. La un moment dat, Daniela Crudu a avut o relație și cu Gabi Bădălău, înainte ca acesta să formeze un cuplu cu Bianca Drăgușanu. Una dintre cele mai cunoscute povești de iubire ale sale a fost însă cea cu fotbalistul Mihai Costea, poreclit „Nilă”, relație care a durat aproximativ un an și a fost intens comentată la vremea respectivă.

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