Daniela Crudu a ieșit din clinică și, dacă o vedeai, n-o recunoșteai! Fosta asistentă TV, cu chipul tumefiat după intervențiile estetice

Într-un recent conflict pe rețelele sociale cu renumitul Tzancă Uraganu, care i-a solicitat să apară într-un clip, Daniela Crudu a spus că nu poate să-și asocieze imaginea „cu orice chestie”. Numai că imaginea din Instagram nu prea se potrivește cu cea din târg. Adică din București, unde CANCAN.RO a surprins-o pe Daniela ieșind de la o clinică de cosmetică plastică. Imaginile sunt destul de greu de privit, dar efectul final contează. Ce nu fac femeile ca să arate mai bine!

Daniela Crudu (36 de ani), fostă asistentă TV, mămică a doi copii, s-a retras din lumea televiziunii pentru a-și dedica întreaga ființă creșterii copiilor. Doar că întreaga sa ființă pare să se împuțineze pe zi ce trece, sau cel puțin așa reiese din imagini. Probabil ca să mai tempereze această reducere, Daniela Crudu se pare că ar fi apelat la unele tratamente estetice, cu care a încercat să-și mai umple pe ici-pe colo „imaginea publică”.

Cum arată Daniela Crudu după tratamentele estetice?

Din spate, „Cruduța” pare în continuare o adolescentă sprintenă. Colanții cu model leopard, care amintesc de o veche zicală românească, îi pun în valoare posteriorul ce s-a păstrat tonifiat. Daniela Crudu a fost mereu norocoasă cu silueta, grație geneticii și stilului de viață cumpătat.

Sigur, nu este exclus ca recent să fi apelat la cele mai noi mijloace medicale de reducere a greutății, ca să mai scape de povara unor diete obositoare. Deci, proaspăt ieșită din clinică, Daniela pare „strong”. Când camera îi surprinde fața, însă, lucrurile se cam schimbă, din păcate. Chipul odinioară adorabil, cu un zâmbet ștrengăresc în colțul gurii, a cam dispărut, cu toate că recent „Cruduța” a primit de la Univers două cadouri extraordinare, pe cei doi copii ai săi.

Pe față se văd urmele tratamentelor la care Cruduța se pare că ar fi apelat la clinica respectivă. Și buzele sunt destul de sever augmentate, cel mai probabil injecții. Cu toate astea, Cruduța pare veselă. După ce s-a îndreptat cu pași mari către mașină, odată suită la volan are o conversație destul de animată și plăcută, în timpul căreia îi vedem din nou zâmbetul încununat de noile sale buze cu upgrade. Chiar pare fericită cu rezultatul. Evident, percepția asupra propriei imagini este subiectivă, așa că nu trebuie să ne grăbim să judecăm.

Cert este că Daniela nu mai seamănă de ceva timp aproape deloc cu tânăra asistentă TV de acum 17 ani. În 2009 a apărut în Playboy! A fost momentul său de glorie, după care a devenit „vecină” la Neatza cu Răzvan și Dani, de unde a plecat din cauza unui scandal cu Leo de la Strehaia. Iată cât de longevivă este această emisiune! Practic la fel de longevivă precum cariera „Cruduței”!

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