Tzancă Uraganu a criticat-o dur pe Daniela Crudu. Ce l-a nemulțumit pe manelist

Daniela Crudu a fost ținta unor remarci extrem de dure venite din partea lui Tzancă Uraganu. Artistul nu s-a mai abținut și a spus deschis ce părere are despre fosta asistentă TV, folosind un limbaj neadecvat. Bruneta a fost pusă la zid printr-o serie de replici acide, iar motivul din spatele izbucnirii este unul complet neașteptat.

Tzancă Uraganu și Daniela Crudu se numără printre cele mai cunoscute personaje din showbiz-ul românesc. Fosta asistentă TV s-a făcut remarcată în urmă cu mai mulți ani, în cadrul unor emisiuni.

În același timp, cântărețul de manele și-a creat o comunitate puternică de oameni, care îl susțin și care îi apreciază muzica. Artistul se bucură, la acest moment, de un real succes, pe toate planurile.

Recent, interpretul de muzică balcanică a postat o fotografie, în mediul online, în dreptul căreia a atașat un mesaj surprinzător. Manelistul a folosit cuvinte dure la adresa brunetei, pe rețelele de socializare.

„ Păi ai văzut 30 de mii, măcar la TV, cum arată? Putrezita!”, a scris Tzancă Uraganu, pe TikTok.

De precizat este faptul că replicile fostei asistente TV datează din anul 2021. Prin urmare, nu există o certitudine dacă fotografia postată de cântăreț îi aparține sau este preluată.

Motivul pentru care Tzancă a reacționat dur în mediul online

Probabil că mulți se întreabă ce a stat, de fapt, în spatele reacției lui Tzancă Uraganu.

Se pare că artistul s-a enervat după ce a aflat onorariul cerut de Daniela Crudu pentru a apărea într-un videoclip. Suma ar ajunge la 30.000 de euro, iar aceasta ar impune și o condiție clară: să primească scenariul proiectului înainte de a accepta colaborarea.

„Salut! Uite, un clip e 30.000 de euro. Doar că vreau să știu piesa. Nu pot să-mi asociez imaginea cu orice chestie. Știi tu…”, se arată în mesajele pe care Daniela Crudu le-ar fi trimis.

