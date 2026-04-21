Daniela Crudu, apariție de senzație! Cum arată acum fosta asistentă TV

De când a devenit mămică, aparițiile publice ale Danielei Crudu s-au rărit. Bruneta este cu mult mai discretă acum și nici în mediul online nu mai postează atât de des. Însă, recent, aceasta a revenit și a postat un nou clip de TikTok. Fanii au fost surprinși când au văzut-o. Cum arată Daniela Crudu acum?

În anul 2023, Daniela Crudu devenea mămică pentru prima dată. Aceasta a născut o fetiță perfect sănătoasă. Rolul de mamă a prins-o pe vedetă, așa că în 2024 aceasta a născut și un băiețel. Ei bine, de când s-a făcut fată de casă, bruneta a rărit aparițiile publice.

Daniela Crudu, apariție de senzație

Deși în ultima perioadă a preferat discreția și a stat departe de luminile reflectoarelor, Daniela Crudu a revenit recent în mediul online. Aceasta a postat o serie de clipuri pe TikTok, iar fanii au fost surprinși să o vadă.

Cu aceeași atitudine explozivă, Daniela Crudu a defilat într-o parcare. Cu zâmbetul pe buze, aceasta a făcut câteva piruete în fața camerei, prezentându-și și outfit-ul. Îmbrăcată într-o fustă scurtă, o bluză decoltată, pantofi cu toc și cu ochelari de soare, bruneta a defilat cu încredere.

Fanii au fost surprinși să o vadă și mulți au complimentat-o. Se pare că bruneta a reușit să dea jos toate kilogramele acumulate în ultima sarcină și s-a întors acum la o siluetă ca la carte.

Daniela Crudu trăiește o frumoasă poveste de dragoste

O parte din discreția pe care Daniela Crudu o păstrează acum se datorează și partenerului său de viață. Încă de la începutul relației acesta și-a dorit să stea departe de lumina reflectoarelor. Relația celor doi se pare că merge foarte bine, iar bruneta este încântată de povestea de dragoste pe care o trăiește.

„Important e că noi ne iubim. El mă iubește și eu îl iubesc, a fost ceva discret și ăsta a fost și motivul pentru care relația dintre noi a ținut, că dacă știe lumea și te afișezi și te postezi, se bagă lumea, și uite așa se strică totul. Important e că ne iubim și că ne înțelegem. El este mai discret, tot timpul trebuie să fie o balanță. E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. (…) Supărări am avut destule, e și timpul meu”, declara Daniela Crudu, în urmă cu ceva timp.

Foto: TikTok / Video: TikTok