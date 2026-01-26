Acasă » Știri » Grațiela Duban a jignit-o în ultimul hal pe Daniela Crudu: ”Are contoarul dat peste cap”

Grațiela Duban a jignit-o în ultimul hal pe Daniela Crudu: ”Are contoarul dat peste cap”

De: Andreea Stăncescu 26/01/2026 | 11:23
Ce a spus Grațiela Duban despre Daniela Crudu / Sursa foto: Facebook
Grațiela Duban a stârnit controverse și hohote de râs după ce a „desființat-o” pe Daniela Crudu în cadrul emisiunii prezentate de Cătălin Măruță. Soția lui Andrei Duban a acceptat provocarea rubricii „Sosurile picante”, iar răspunsurile ei directe și pline de ironie au transformat momentul într-unul extrem de savuros pentru publicul din platou.

Grațiela Duban este cunoscută publicului datorită numeroaselor roluri interpretate pe scenele teatrelor din România, precum și pentru rolul de prezentatoare a emisiunii „Se strigă darul„. Aceasta nu s-a ferit de întrebările încomode din cadrul rubricii „Sosurile picante” de la emisiunea moderată de Cătălin Mărută și a fost pusă în situații amuzante și delicate, iar reacțiile ei sincere au stârnit numeroase râsete în platou.

Sursa foto: Facebook

Grațiela Duban a jugnit-o pe Daniela Crudu

Un moment savuros a venit atunci când a fost provocată să își imagineze că fiul ei, ajuns la 30 de ani, s-ar căsători cu o vedetă din showbiz, iar ea ar afla identitatea acesteia abia în ziua întâlnirii. Fără ezitare, Grațiela Duban a spus că nu și-ar dori ca nora ei să fie Daniela Crudu, fosta asistentă TV, glumind pe seama reputației acesteia și făcând o comparație ironică inspirată dintr-o poveste de familie, ceea ce a stârnit hohote de râs în rândul celor prezenți.

„Imaginează-ți că Armin are 30 de ani și urmează să se însoare cu o vedetă din showbizul românesc. Tu nu știi despre cine este vorba și vei afla când îți calcă pragul. Ce vedetă nu ai vrea să fie?”, a fost întrebarea pusă la sosurile picante.

„Daniela Crudu. Are contorul dat peste cap și… Tataie, Dumnezeu să-l ierte, când mama a început relația cu tata, el i-a scris o scrisoare și i-a zis «ai grijă la carburator»”, a spus actrița

În prezent, Daniela Crudu a renunțat la viața în luminile reflectoarelor și se ocupă de familia sa. Fosta asistentă TV este mamă a doi copii cărora le acordă multă atenție, iar în ceea ce privește partea profesională, acceptă puține colaborări care o ajută să-și rotunjească veniturile.

