Ce nu mai suportă Dan Negru, după trei decenii în televiziune: „Prieteniile sunt un paravan al afacerilor”

Dan Negru vorbește fără perdea despre televiziune, inteligență artificială și lucrurile pe care nu le mai poate tolera după trei decenii în media. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, prezentatorul trage un semnal de alarmă și spune clar ce crede că ne lipsește cel mai grav astăzi: empatia.

Mai mult, explică de ce crede că empatia va fi moneda cea mai valoroasă a viitorului și de ce „fierătaniile” nu pot concura cu mintea și sufletul uman. Profesional, omul de televiziune revine cu noul sezon Jocul cuvintelor cu Dan Negru, care va fi difuzat din 2 februarie, la Kanal D, în fiecare luni, de la 22:45, și marți, de la 23:00.

CANCAN.RO: Dan, incepe un nou sezon Jocul cuvintelor! O emisiunea foarte iubita de public. Iata ca nu se plictisesc oamenii dupa aproape patru ani de Jocul cuvintelor.

Dan Negru: Începem din 2 februarie un nou sezon, dupa aproape patru ani de emisie, pe care îi vom implini în aprilie! Într-o lume e emoticoanelor, noi ne încăpăţânăm să punem preţ pe cuvinte J Cred că publicul de televiziune este şi el în schimbare, televiziunea caută şi ea noi căi de a ajunge la public, iar “spectacole ale minţii” ca “Jocul Cuvintelor” pot deveni virale şi în online, şi pe micul ecran.

„Anii care ne-au rămas sunt mai valoroși decât toți anii care au trecut”

CANCAN.RO: Cum a fost pentru tine anul 2025, atât profesional, cât și personal? Ce te-a marcat cel mai mult?

Dan Negru: Cred ca anii care ne-au rămas sunt mult mai valoroși decat toți anii care au trecut. Cei care au trecut au fost fantastici, dar eu cred ca ani acum începe frumusețea vieții. M-a marcat anul trecut împărțirea noastră pe care am mai trait-o așa doar la începutul anilor 90. M-a marcat războiul româno-român mai mult decât alte războaie ale lumii.

CANCAN.RO: Cu ce gânduri și dorințe ai început anul 2026? Ce îți dorești cel mai mult în perioada care urmează?

Dan Negru: Să am timp cat mai mult de ai mei. Mama are 80, copiii sunt adolescenți și îmi dau seama ca în câțiva ani copiii vor fi maturi și vor avea viața lor și mama va avea tot mai mulți ani. Așa ca eu și Codruța, soția mea, savuram din plin anii ăștia.

„Nu de profesioniști duce lipsă televiziunea, ci de caractere”

CANCAN.RO: Cum vezi televiziunea azi, în 2026?

Dan Negru: Noi nu am prins golden age televiziunii mondiale, anii ‘80, atunci au apărut cele mai mari formate TV, epoca serialelor, a show-urilor în lume. Noi aveam atunci 2 ore de program TV. Apoi, când sa ne luam și noi avânt cu televiunea a apărut online-ul, care i-a pus capac. Noi nu am inventat nimic în bresala asta, doar am copiat formate străine. Ce se va întâmpla cu televiziunea în lume va fi și la noi. Sigur nu va dispărea, dar se va reașeza în preferințele oamenilor. Va fi un “second screen”, al doilea ecran în casele noastre. Nici măcar eu nu mai am răbdare să mă uit la un program TV fără să țin și un telefon în mănă.

CANCAN.RO: Ce ai învățat despre oameni după 30 de ani de televiziune și ce nu mai poți tolera astăzi?

Dan Negru: Tolerez multe azi, mai multe decât toleram cu ani în urmă, pentru ca acum stiu ca oamenii fac cu tine afaceri. Doar familia e cea care nu face afaceri cu tine. În rest, prieteniile sunt de multe ori tot un paravan al afacerilor. Când am înțeles asta, m-am liniștit.

CANCAN.RO: Dacă mâine ai scrie o carte despre televiziune, ce capitol ar surprinde cel mai tare pe toată lumea?

Dan Negru: Cel al valorilor morale, dar cred ca asta întâlnești în orice bresala de la noi. Nu de profesioniști duce lipsă televiziunea din România, ci de caractere. Eu cred ca asta e valabil în orice domeniu. Deficitul de empatie e mai periculos decât deficitul bugetar. Lipsa de caractere a marea problemă a televiziunii din România. A noastră în general.

„Nu cred în viitorul inteligenței artificiale”

CANCAN.RO: Trăim un moment în care inteligența artificială începe să scrie texte, să editeze video, să „prezinte” știri și să înlocuiască oameni din media. Mulți simt pentru prima dată frica reală că pot deveni „dispensabili”. Cum vezi televiziunea peste 5 ani într-o lume dominată de AI?

Dan Negru: Nu cred în viitorul AI. E o bulă tehnologică așa cum au mai fost. AI nu creează nimic nou, doar combină ce a fost deja creat de oameni. Costurile mari de energie îl vor face neprofitabil și societatea însăși îl va bloca când își va da seama ca e o păcăleală care doar amestecă, combină lucruri deja descoperite de oameni. Cele mai multe meserii care n-au nevoie de AI, de la munca fizica din constructii pana la îngrijirea pacienților, a bătrânilor, educația copiilor. Omul e greu de înlocuit. Dar AI e bula unora care câștigă mult în burse în anii ăștia.

CANCAN.RO: Ce crezi că va mai face diferența între un om și o tehnologie și cum pot oamenii din media să țină pasul și să rămână relevanți într-o competiție care nu mai e doar între oameni?

Dan Negru: Competiția va fi mereu între oameni. Robotizarea e manageriată de oameni, automatizarea se face doar supravegheată de oameni. Sigur ca poți să faci un text intr-un ziar, dar textul ăla doar combină ceea ce alții au spus deja. Ca sa fii relevant, trebuie să-ți pui tu mintea și sufletul. Empatia va aduce cei mai mulți bani și în viitor, nu “fierătanile”.

CANCAN.RO: Ce sfat ai da unui tânăr care vrea să fie om de media în 2026?

Dan Negru: Să fie curat. Cei care nu se vând unor cauze vor reuși pe termen lung. Am fost în epicentrul televiunii românești în ultimii 30 de ani și am prins în plin toate campaniile electorale. N-am pactizat cu nimeni, am preferat divertismentul pe TV și, în ultimii ani (n.r. – de cand e active in online), echilibrul pe social media. Echilibrul e singurul care aduce performanță și notorietate.

CANCAN.RO: Cum arată pentru tine timpul de calitate cu copiii și ce îți dorești cel mai mult pentru ei, dincolo de carieră și performanță?

Dan Negru: Încercăm să-i învățăm să fie oameni buni. Eu cred ca un om bun nu poate să fie îngenuncheat niciodată, de nimeni. În orice vremuri.

