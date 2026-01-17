Acasă » Exclusiv » Codin Maticiuc, confesiuni rare despre familie: „Cea mai grea în rolul de tată este neputința”

Codin Maticiuc, confesiuni rare despre familie: „Cea mai grea în rolul de tată este neputința”

De: Georgiana Ionita 17/01/2026 | 23:40
Codin Maticiuc, confesiuni rare despre familie: Cea mai grea în rolul de tată este neputința
Codin Maticiuc vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre neputințele rolului de părinte, despre cum face față problemelor de sănătate ale mamei sale și despre cum arată, în realitate, relația cu soția sa, Ana, dincolo de imaginile „perfecte” de pe Instagram.

În aceste zile, Codin Maticiuc se află într-o vacanță specială peste Ocean, alături de fiul său vitreg, băiatul Anei dintr-o relație anterioară. Cei doi au o relație extrem de apropiată, iar această escapadă este o premieră emoționantă în viața lor.

Dincolo de zâmbete, filtre și imagini atent alese, Codin traversează una dintre cele mai sensibile perioade ale vieții sale. Mama lui a trecut, în ultimul an, prin mai multe operații complexe, iar starea ei de sănătate a fost fragilă. Cu toate acestea, actorul își păstrează optimismul și spune că a învățat să fie recunoscător pentru fiecare moment din prezent, trăind cu credința în „aici și acum”.

„Un an perfect este atunci când îi pot pune pe toți cei dragi la aceeași masă”

CANCAN.RO: Cum a fost 2025 pentru tine și cu ce gânduri ai început noul an?

Codin Maticiuc: Pentru mine 2025 a fost un an perfect. Orice an în care toți cei pe care i-am iubit eu vreodată  îi pot pune la o singură masă, e un an perfect. Gândurile mele pentru 2026 este, dacă vrea Dumnezeu, să fie la fel și în 2026, nu am altă cerință.

CANCAN.RO: Cum a fost călătoria pe care ai făcut-o cu fiul tău? Cum se schimbă dinamica în familia voastră cu un adolescent în casă și cum se înțelege cu surorile mai mici?

Codin Maticiuc: Sunt încă într-o călătorie, sunt plecat. Acum sunt în Miami. Am aterizat la Orlando și am făcut un tur întreg de Florida împreună cu băiatul meu. Este o călătorie pe care el și-a dorit-o, pentru că încă de când ne-am cunoscut, când el avea trei ani, n-am avut niciodată o plecare doar noi doi undeva. Am petrecut foarte mult timp împreună în plecările noastre cu fetele, pentru că de obicei eu dorm cu el în cameră și când se culcă soția cu fetele, noi umblăm în marile capitale, până în orașe și mergem mult pe jos și vizităm. Dar să plecăm undeva doar noi doi este o premieră și îmi place treaba asta. E un băiat bun, e un băiat care acum e foarte mare și relaționăm altfel.

„Crai” sau „familist”?

CANCAN.RO: Ai fost perceput drept „crai” aproape toată viața ta, dar iată că surpriza era că, de fapt, ești un mare familist! Te-ai putea descrie așa?

Codin Maticiuc: Foarte bine spus percepții. Asta au fost percepțiile, cred că nu sunt acum un mare familist,  așa cum nu eram sigur nici atunci un crai. Cred că e vorba despre o normalitate a etapei în care am fost sau sunt.

„Neputința este îngrozitoare, râsul copiilor te duce în al nouălea cer”

CANCAN.RO: Ce e cel mai greu în rolul de tată și ce este, în schimb, cel mai frumos?

Codin Maticiuc: Cred că cel mai greu în rolul de tată este neputința. Neputința să schimbi ceva ce vrei să schimbi, să-ți convingi copilul să facă ceva ce tu știi sigur că îi va fi benefic, să-l faci bine într-un moment în care el este bolnav. Neputința este îngrozitoare. Și cel mai frumos este râsul. Atunci când îți auzi copiii râzând, ești în al noulea cer.

„Secretul este să postezi frumos”

CANCAN.RO: Multe cupluri trec prin momente dificile după apariția copiilor. Din afară, pare că tu și Ana sunteți îndrăgostiți ca doi adolescenți. Care e secretul?

Codin Maticiuc: Secretul a părea bine din afară este să postezi frumos. Să știi să postezi încât să postezi aparențele. Cam ăsta-i secretul.

CANCAN.RO: Mama ta a trecut prin mai multe probleme de sănătate. Cum se simte acum?

Codin Maticiuc: Mama are o boală foarte grea și în momentul de față este bine. Lucrurile astea se pot schimba, dar e bine să ne bucurăm de momentele din prezent. Cred foarte mult în aici și acum.

„Problemele părinților sunt menite să ne facă bărbați”

CANCAN.RO: Cum a fost pentru tine, ca fiu, să treci prin aceste momente?

Codin Maticiuc: Cred că problemele părinților sunt menite pentru copii, mai ales pentru copilul băiat să-l facă să devină bărbat.  Deci cumva și aceasta este o lecție pe care părinții noștri ne-o predau.

Un serial care „va rupe România în două”

CANCAN.RO: Ce proiecte te țin ocupat în această perioadă?

Codin Maticiuc: Am două proiecte mari care sunt acum în desfășurare.  Unul este faptul că construiesc un spital de la zero, un spital de pediatrie, un spital public pe care sper să-l predau statului în trei ani.  Și altul este un serial pentru Voyo, un serial cum nu s-a mai văzut în România  și care cred că va rupe România în două.

