Daniela Crudu nu vrea să se căsătorească! Ce spune despre iubitul ei: „Avem nevoie amândoi de o pauză...”

Daniela Crudu nu va face pași spre altar prea curând. Deși are o relație de patru ani și doi copii alături de iubitul ei, vedeta a mărturisit că nu se gândește la căsătorie. Motivul? Află în rândurile de mai jos!

Daniela Crudu și iubitul ei își trăiesc povestea de iubire de patru ani și au doi copii împreună, Daiana și Dominic. Deși lucrurile par să meargă foarte bine între ei, fosta asistentă TV a mărturisit că nu vrea să se căsătorească.

Se pare că, Daniela a fost cerută de iubit și a spus marele „DA!”, dar nu are în plan să facă nunta prea curând, asta pentru că organizarea botezurilor celor mici a fost una foarte stresantă, iar cei doi au nevoie de o mică pauză.

Deși nu se va întâmpla prea curând, bruneta mărturisește că pe viitor își dorește să fie mireasă, dar cel mai probabil o va face în secret și departe de ochii curioșilor, asta pentru că a recunoscut că își va dori un eveniment restrâns.

„Deocamdată nu (n.r. nu se gândește la cununia civilă). Noi am avut două botezuri unul după altul și a fost foarte stresant și obositor. Nu aș mai vrea să o luăm acum de la capăt, avem nevoie amândoi de o pauză, dar și dacă o să facem, o să facem ceva mai restrânsă. M-a cerut deja. S-a întâmplat deja acasă la noi. A fost demult. Avem patru ani împreună. Nu mă deranjează (n.r. că nu are același nume cu copiii). M-am mai gândit la asta, dar nu mă deranjează, deocamdată nu, poate când or să fie mai mari, dar până atunci o să se rezolve situația”, a spus Daniela Crudu în cadrul emisiunii Un show păcătos.