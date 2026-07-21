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Cu ce se ocupă Alina, noua iubită a lui Răzvan Kovacs? Ce pasiune are bruneta

De: Anca Chihaie 21/07/2026 | 11:31
Cu ce se ocupă Alina, noua iubită a lui Răzvan Kovacs? Ce pasiune are bruneta
Foto: social media
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Răzvan Kovacs pare că a deschis un nou capitol în viața sentimentală, după despărțirea de Ema Oprișan. Fostul concurent de la Insula Iubirii a preferat, o perioadă, să păstreze discreția în ceea ce privește femeia care i-a furat inima în ultima vreme, însă aparițiile din mediul online au fost suficiente pentru a stârni numeroase speculații.

Deși nu a confirmat oficial relația și nu a prezentat-o drept iubita sa, internauții au observat rapid că DJ-ul petrece tot mai mult timp în compania unei brunete pe nume Alina. Cei doi au început să apară în fotografii și în diferite ipostaze, iar atenția s-a mutat imediat asupra tinerei care pare să îi fie tot mai apropiată.

Ce pasiune are bruneta

O simplă privire asupra profilurilor sale din social media arată că Alina este o persoană activă și pasionată de aventură. Spre deosebire de multe femei care preferă hobby-uri mai obișnuite, presupusa parteneră a lui Răzvan Kovacs are o pasiune mai puțin întâlnită: motocicletele.

Bruneta publică frecvent imagini în care apare pe motociclete de mare putere, semn că nu este vorba despre o experiență întâmplătoare, ci despre un hobby pe care îl practică de ceva timp. Fotografiile surprind-o atât în echipament specific, cât și în timpul unor ieșiri dedicate pasionaților de motoare, ceea ce lasă impresia că face parte din această comunitate.

Foto: Facebook

Pasiunea pentru motociclete spune multe despre personalitatea ei. Este un hobby care presupune curaj, atenție și dorința de a experimenta senzații puternice, iar Alina pare să se regăsească perfect în acest stil de viață. De altfel, imaginile publicate pe rețelele sociale o arată participând la plimbări pe două roți și petrecând timp în compania altor iubitori ai acestui domeniu.

Pe lângă atracția pentru motoare, bruneta impresionează și prin stilul său nonconformist. Un alt detaliu care nu trece neobservat este pasiunea pentru tatuaje. Brațul stâng este acoperit aproape în întregime de tatuaje, iar acestea completează imaginea unei femei care nu se teme să iasă din tipare și să își exprime personalitatea prin intermediul aspectului fizic.

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