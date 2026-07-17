Acasă » Știri » Ce bărbat din România i-a plăcut Danielei Crudu. Răspunsul brunetei a stârnit hohote de râs

Ce bărbat din România i-a plăcut Danielei Crudu. Răspunsul brunetei a stârnit hohote de râs

De: David Ioan 17/07/2026 | 10:09
Ce bărbat din România i-a plăcut Danielei Crudu. Răspunsul brunetei a stârnit hohote de râs
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Daniela Crudu a bifat primul ei podcast din carieră, un debut care a atras atenția tuturor încă din momentul în care a fost anunțat. Publicul aștepta de ani buni să o vadă într-un format unde nu există montaj, unde nu poate fi cosmetizată și unde fiecare reacție rămâne exact așa cum este.

Daniela Crudu a venit cu energia ei obișnuită, fără filtre, fără menajamente, cu acel aer de „spun ce vreau și nu mă interesează cine se supără”.

Ce bărbat din România i-a plăcut Danielei Crudu

Printre subiectele discutate în podcast s-a aflat și unul care a aprins imediat imaginația publicului: bărbații celebri din România. Gazda a lansat întrebarea care a devenit rapid centrul atenției:

„Care bărbat ți-a plăcut de la noi din țară? Și dacă ai avut succes, bineînțeles.”

Daniela Crudu nu s-a grăbit să răspundă, dar nici nu a evitat subiectul. A lăsat intenționat o pauză, apoi a spus scurt:

„Mi-a plăcut…”, fără să ofere detalii.

Gazda a continuat discuția, clarificând că nu se referă la bărbatul cu care Daniela Crudu s-a măritat, ci la altcineva, „unul așa, care e interzis”.

Răspunsul brunetei a stârnit hohote de râs

Cruduţa a păstrat misterul, dar a alimentat speculațiile cu o replică care a devenit instant virală:

„Păi nu știu, că dacă mi-a plăcut…”

Tonul ei era exact acela care lasă loc de interpretări, fără să confirme nimic, dar fără să nege. Momentul a devenit și mai savuros când gazda a întrebat:

„Aaa, deci… Mi-a plăcut = bifat?”

Atunci, Daniela Crudu a răspuns cu una dintre cele mai memorabile replici din episod:

„Mi-a plăcut, da. Nu știi melodia aia? «I want it, I got it».”

Iar publicul a înțeles imediat mesajul. Daniela nu doar observă, ci acționează. Nu doar îi place, ci și obține.

CITEŞTE ŞI: Fericire mare pentru Daniela Crudu! Tatăl copiilor ei a cerut-o de soție

El este viitorul soț al Danielei Crudu. Bruneta a rămas însărcinată după doar trei luni de relație

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 8.000 de euro. Terenul are 2320 de metri pătrați
Știri
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 8.000 de euro. Terenul are 2320…
Cine își poate cumpăra ani de vechime pentru pensie și ce condiții trebuie să îndeplinească
Știri
Cine își poate cumpăra ani de vechime pentru pensie și ce condiții trebuie să îndeplinească
Alarmă în lumea medicală: testosteronul bărbaților ar fi scăzut dramatic. Ce arată noul studiu
Mediafax
Alarmă în lumea medicală: testosteronul bărbaților ar fi scăzut dramatic. Ce arată noul...
Un traficant din Pantelimon a evadat ca în filme chiar în timpul percheziției. Bărbatul a sărit de la etaj și a scăpat, deși era șchiop
Gandul.ro
Un traficant din Pantelimon a evadat ca în filme chiar în timpul percheziției....
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport.ro
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o...
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut
Adevarul
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze...
Calvarul unui agent de poliție din Brașov: amenințat de 11 ani de un bărbat pe care l-a oprit în trafic și căruia i-a făcut dosar penal
Digi24
Calvarul unui agent de poliție din Brașov: amenințat de 11 ani de un...
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii au crezut că este beat
Mediafax
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii...
Parteneri
Cum arată Alina Laufer după ce și-a făcut lifting facial! Nimeni nu o mai recunoaște: „Am apelat la această soluție. Sunt obsedată de perfecțiune”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Alina Laufer după ce și-a făcut lifting facial! Nimeni nu o mai recunoaște:...
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport.ro
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii de aprecieri
Click.ro
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii...
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Ce spune generalul (r) Bălăceanu
Digi 24
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Ce spune generalul (r) Bălăceanu
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va putea fi observată
Digi24
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale...
KIA România atacă unul dintre cele mai mari avantaje ale Dacia
Promotor.ro
KIA România atacă unul dintre cele mai mari avantaje ale Dacia
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
go4it.ro
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Descopera.ro
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Un traficant din Pantelimon a evadat ca în filme chiar în timpul percheziției. Bărbatul a sărit de la etaj și a scăpat, deși era șchiop
Gandul.ro
Un traficant din Pantelimon a evadat ca în filme chiar în timpul percheziției. Bărbatul a...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 8.000 de euro. Terenul ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 8.000 de euro. Terenul are 2320 de metri pătrați
Cine își poate cumpăra ani de vechime pentru pensie și ce condiții trebuie să îndeplinească
Cine își poate cumpăra ani de vechime pentru pensie și ce condiții trebuie să îndeplinească
Analize și consultații gratuite în 2026. Cine poate beneficia fără să fie asigurat
Analize și consultații gratuite în 2026. Cine poate beneficia fără să fie asigurat
Cât de sănătoasă este folia de aluminiu. Totul depinde de felul în care o folosești
Cât de sănătoasă este folia de aluminiu. Totul depinde de felul în care o folosești
El este viitorul soț al Danielei Crudu. Bruneta a rămas însărcinată după doar trei luni de relație
El este viitorul soț al Danielei Crudu. Bruneta a rămas însărcinată după doar trei luni de relație
Un polițist și familia sa, terorizați de 11 ani. Totul a început după un control în trafic
Un polițist și familia sa, terorizați de 11 ani. Totul a început după un control în trafic
Vezi toate știrile