Ce bărbat din România i-a plăcut Danielei Crudu. Răspunsul brunetei a stârnit hohote de râs

Daniela Crudu a bifat primul ei podcast din carieră, un debut care a atras atenția tuturor încă din momentul în care a fost anunțat. Publicul aștepta de ani buni să o vadă într-un format unde nu există montaj, unde nu poate fi cosmetizată și unde fiecare reacție rămâne exact așa cum este.

Daniela Crudu a venit cu energia ei obișnuită, fără filtre, fără menajamente, cu acel aer de „spun ce vreau și nu mă interesează cine se supără”.

Ce bărbat din România i-a plăcut Danielei Crudu

Printre subiectele discutate în podcast s-a aflat și unul care a aprins imediat imaginația publicului: bărbații celebri din România. Gazda a lansat întrebarea care a devenit rapid centrul atenției:

„Care bărbat ți-a plăcut de la noi din țară? Și dacă ai avut succes, bineînțeles.”

Daniela Crudu nu s-a grăbit să răspundă, dar nici nu a evitat subiectul. A lăsat intenționat o pauză, apoi a spus scurt:

„Mi-a plăcut…”, fără să ofere detalii.

Gazda a continuat discuția, clarificând că nu se referă la bărbatul cu care Daniela Crudu s-a măritat, ci la altcineva, „unul așa, care e interzis”.

Răspunsul brunetei a stârnit hohote de râs

Cruduţa a păstrat misterul, dar a alimentat speculațiile cu o replică care a devenit instant virală:

„Păi nu știu, că dacă mi-a plăcut…”

Tonul ei era exact acela care lasă loc de interpretări, fără să confirme nimic, dar fără să nege. Momentul a devenit și mai savuros când gazda a întrebat:

„Aaa, deci… Mi-a plăcut = bifat?”

Atunci, Daniela Crudu a răspuns cu una dintre cele mai memorabile replici din episod:

„Mi-a plăcut, da. Nu știi melodia aia? «I want it, I got it».”

Iar publicul a înțeles imediat mesajul. Daniela nu doar observă, ci acționează. Nu doar îi place, ci și obține.

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El este viitorul soț al Danielei Crudu. Bruneta a rămas însărcinată după doar trei luni de relație