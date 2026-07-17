Fericire mare pentru Daniela Crudu! Tatăl copiilor ei a cerut-o de soție

Daniela Crudu nu mai apare de ceva vreme pe micul ecran, după ce și a schimbat complet prioritățile și s a dedicat creșterii celor doi copii.

Fosta asistentă TV a vorbit recent despre viața ei de familie și a confirmat că a fost cerută în căsătorie, iar inelul primit a fost unul costisitor.

Fericire mare pentru Daniela Crudu

Bruneta, cunoscută pentru aparițiile ei energice și replicile savuroase din perioada televiziunii, trăiește acum o poveste de dragoste stabilă și liniștită. După ce a devenit mamă de două ori într-un timp scurt, Daniela Crudu s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a concentrat pe viața personală.

Vedeta a dezvăluit că partenerul ei i-a adresat marea întrebare, însă nu au stabilit încă data nunții. Daniela preferă ca lucrurile să se întâmple natural, fără planuri rigide.

„Dacă eu am rămas gravidă. După trei luni după ce am născut fata am rămas iar gravidă și s-a închis totul pentru mine (…) M-a cerut, dar încă nu (n.r nu s-a măritat). Da, inelul (n.r. a fost scump). O să facem (n.r. nunta), nu vreau să îmi fac planuri”, a declarat Daniela Crudu, la un podcast.

Tatăl copiilor ei a cerut-o de soție

Fosta asistentă TV a povestit și cum a început relația cu tatăl copiilor ei. Cei doi s-au cunoscut la o petrecere organizată de o prietenă comună, iar atracția a fost instantă. Daniela spune că a fost cucerită de naturalețea și umorul lui, trăsături pe care le consideră esențiale într-o relație.

„Ne-am întâlnit la o petrecere, la o zi de naștere, la o prietenă comună. Mi-a plăcut că e foarte natural, zâmbăreț, ca mine, glumeț, că n-aș putea să-mi iau unul serios (…) Și mi-a plăcut asta la el, îți dai seama. Eu asta voiam, ceva jucăuș, să fiu eu, să nu mă schimbe pe mine, și ce cauți, aia găsești”, a mai spus Daniela Crudu.

În prezent, bruneta se bucură de viața de familie și de relația cu partenerul ei, iar nunta va veni la momentul potrivit, fără presiuni sau planuri impuse.

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