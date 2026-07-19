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Fugar căutat internațional, capturat la Mangalia. Era urmărit pentru trafic de migranți

De: Emanuela Cristescu 19/07/2026 | 15:14
Fugar căutat internațional, capturat la Mangalia. Era urmărit pentru trafic de migranți
Fugar căutat internațional, capturat la Mangalia. Era urmărit pentru trafic de migranți
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Un sirian, în vârstă de 40 de ani, a crezut că le dă șah-mat autorităților! Bărbatul a sărit de la etajul 2, a fugit spre mare și voia să dispară din România, dar a fost prins chiar înainte să treacă granița.

Sirianul, căutat pentru fapte extrem de grave, a încercat să dispară din România după ce a scăpat inițial de polițiști în timpul unei percheziții. Bărbatul a sărit de la etajul doi al blocului în care locuia, iar apoi a încercat să se facă nevăzut. N-a ajuns însă prea departe.

Un sirian, capturat la Mangalia

Fugarul, în vârstă de 40 de ani, a fost interceptat de polițiști la intrarea în Mangalia, chiar în momentul în care încerca să se apropie de graniță. Acesta se afla într-o mașină cu numere de Bulgaria, condusă de un cetățean bulgar, și, potrivit anchetatorilor, intenționa să părăsească România prin Vama Veche.

Cu doar câteva zile înainte, oamenii legii descinseseră la adresa unde locuia, în județul Ilfov. În loc să se predea, sirianul a ales o variantă extremă: a sărit de la etajul doi și a dispărut înainte ca polițiștii să îl poată reține. Evadarea nu a durat însă mult. După ce a fost dat în urmărire, autoritățile i-au refăcut traseul și l-au prins înainte să iasă din țară.

Fugar căutat internațional, capturat la Mangalia. Era urmărit pentru trafic de migranți
Fugar căutat internațional, capturat la Mangalia. Era urmărit pentru trafic de migranți

„A crezut ca o să scape, dar s-a înșelat”

Pe numele bărbatului exista deja un mandat european de arestare emis de autoritățile din Grecia. Acesta este căutat pentru trafic de migranți și constituirea unui grup infracțional organizat, iar acum urmează să fie predat autorităților care îl caută.

„A crezut că o să scape, dar s-a înșelat. A fost prins! Un bărbat de 40 de ani, cetățean sirian, urmărit internațional pentru trafic de migranți și constituirea unui grup infracțional organizat, a fost identificat în trafic de polițiștii din Mangalia în timp ce încerca să fugă din țară.

Pe numele acestuia exista un mandat european de arestare emis de autoritățile elene, iar după interceptarea pe DN 39, a fost reținut și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Astăzi, bărbatul urmează să fie prezentat instanței pentru demararea procedurilor de extrădare”, a transmis Poliția Română.

După capturare, sirianul a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, iar în fața instanței vor începe formalitățile necesare pentru extrădarea sa în Grecia. Ancheta continuă, iar autoritățile urmează să stabilească toate detaliile legate de activitatea acestuia și traseul pe care l-a urmat înainte de a fi prins.

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