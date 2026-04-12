Ucigașul lui David a fost capturat. Copilul român a fost omorât în Spania

De: Elisa Tîrgovățu 12/04/2026 | 18:35
Ucigașul lui David a fost capturat. Copilul român a fost omorât în Spania / Sursa foto: El Mundo

Un videoclip care surprinde momentul în care autorul crimei împotriva lui David, copilul român ucis în Spania într-o toaletă publică, este reținut de poliție a fost făcut public. Potrivit informațiilor, părinții tânărului l-au dus inițial la spital, plin de sânge, iar ulterior l-au predat autorităților.

Tragedia a șocat profund comunitatea românească din Spania. David era descris ca un elev silitor, apreciat de profesori și foarte iubit de cei din jur.

Presa din Spania a publicat imagini cu momentul în care presupusul autor al crimei în cazul lui David, copilul român ucis cu o brutalitate extremă în Spania, este reținut.

Conform relatărilor, părinții tânărului au ajuns cu acesta la unitatea de primiri urgențe, acesta fiind plin de sânge, iar ulterior l-au predat polițiștilor.

Ancheta în acest caz, descris de autorități ca fiind de o violență șocantă, continuă să avanseze, transmite publicația spaniolă El Mundo, citată de Libertatea.

Presupusul asasin suferă de autism sever

Suspectul, un tânăr în vârstă de 23 de ani, originar din Peru și diagnosticat cu autism sever, a fost reținut de autorități după ce s-a prezentat la spital împreună cu părinții săi.

Potrivit unor surse din anchetă, Julio ar fi fost extrem de agitat în ziua incidentului. Starea sa era pe fondul unor tensiuni cu mama sa. După ce a comis atacul mortal asupra copilului în baia centrului cultural La Despernada, el ar fi părăsit locul și a mers pe jos până la locuința mătușii sale.

Acolo, ar fi apărut într-o stare de dezorientare, cu hainele pătate de sânge, potrivit acelorași surse.

Sursa foto: Pixabay

Informația despre atac se răspândise rapid în zonă, iar mătușa tânărului l-a confruntat imediat cu întrebări. Acesta ar fi negat orice implicare, rostind chiar o afirmație care, ulterior, a căpătat o conotație tulburătoare: „Trebuie să ne rugăm pentru David”.

Îngrijorată, femeia i-a contactat pe părinții acestuia, care au presupus inițial că fiul lor ar putea traversa un episod psihotic. După ce i-au schimbat hainele pătate de sânge, l-au dus de urgență la spital. Ulterior, părinții au confirmat că tânărul suferă de autism sever. Inițial au crezut că urmele de sânge ar fi putut proveni din răni auto-provocate, după cum relatează gândul.ro.

Atac extrem

Tragedia s-a petrecut joi seara, după ce David a ieșit de la un curs de limba engleză desfășurat în cadrul centrului cultural. Conform primelor informații din anchetă, copilul ar fi fost urmărit de agresor până în toaleta clădirii. Acolo a fost atacat și înjunghiat de mai multe ori.

Primele constatări medicale indică leziuni severe în zona toracelui, gâtului și spatelui, în timp ce unele surse descriu atacul ca fiind de o violență extremă, cu zeci de lovituri de cuțit.

Autoritățile spaniole continuă căutările pentru arma folosită în crimă, în zona în care s-a produs incidentul. În operațiune sunt implicați câini special antrenați pentru detectarea urmelor biologice, precum și drone. Anchetatorii au luat în calcul posibilitatea ca obiectul să fi fost aruncat pe un acoperiș sau ascuns în apropiere.

