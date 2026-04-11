Tragedie românească în Spania! David a fost ucis în Vinerea Mare, la doar 11 ani

O dramă puternică a lovit o familie de români stabilită în Spania, în Vinerea Mare, după ce un copil de 11 ani, pe nume David, a fost ucis într-o toaletă publică de un tânăr de 23 de ani diagnosticat cu autism. Mama băiatului se afla în exteriorul clădirii și nu știa ce se întâmplă în interior.

Potrivit relatărilor din presa spaniolă, incidentul s-a produs în jurul orei 19:45, când un bărbat de 23 de ani, de origine peruană și cu autism, l-ar fi atacat pe minor din spate, în toaletele unei instituții publice. Copilul tocmai ieșise de la un curs de limba engleză, iar mama lui îl aștepta afară, fără să bănuiască pericolul.

Tragedie românească în Spania!

Tragedia a avut loc în localitatea Villanueva de la Cañada, în Madrid, în incinta centrului cultural La Despernada. Băiatul de 11 ani a fost înjunghiat mortal, iar autoritățile spaniole au anunțat că agresorul, un tânăr de 23 de ani, a fost arestat ulterior.

La sosirea echipajelor medicale, copilul se afla în stop cardiac și prezenta răni grave în zona pieptului, gâtului și spatelui. Paramedicii au reușit să îl resusciteze și să îl stabilizeze, iar ulterior a fost transportat cu elicopterul la Spitalul 12 de Octubre din Madrid, în stare critică. În ciuda intervențiilor medicale, minorul a murit la spital.

David a fost ucis în Vinerea Mare, la doar 11 ani

David era elev în clasa a șasea la școala Santiago Apóstol și făcea parte din echipa de fotbal pentru tineret a clubului Villanueva de La Cañada.

Julio, tânărul de 23 de ani suspectat de comiterea atacului, ar mai fi manifestat în trecut comportamente agresive. Conform presei spaniole, acesta ar fi fost implicat în mai multe episoade în care a scos un cuțit în fața altor copii. Din acest motiv, mai mulți părinți din zonă își avertizaseră copiii să îl evite.

