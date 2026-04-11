Tragedie românească în Spania! David a fost ucis în Vinerea Mare, la doar 11 ani

De: David Ioan 11/04/2026 | 13:34
O dramă puternică a lovit o familie de români stabilită în Spania, în Vinerea Mare, după ce un copil de 11 ani, pe nume David, a fost ucis într-o toaletă publică de un tânăr de 23 de ani diagnosticat cu autism. Mama băiatului se afla în exteriorul clădirii și nu știa ce se întâmplă în interior.

Potrivit relatărilor din presa spaniolă, incidentul s-a produs în jurul orei 19:45, când un bărbat de 23 de ani, de origine peruană și cu autism, l-ar fi atacat pe minor din spate, în toaletele unei instituții publice. Copilul tocmai ieșise de la un curs de limba engleză, iar mama lui îl aștepta afară, fără să bănuiască pericolul.

Tragedia a avut loc în localitatea Villanueva de la Cañada, în Madrid, în incinta centrului cultural La Despernada. Băiatul de 11 ani a fost înjunghiat mortal, iar autoritățile spaniole au anunțat că agresorul, un tânăr de 23 de ani, a fost arestat ulterior.

La sosirea echipajelor medicale, copilul se afla în stop cardiac și prezenta răni grave în zona pieptului, gâtului și spatelui. Paramedicii au reușit să îl resusciteze și să îl stabilizeze, iar ulterior a fost transportat cu elicopterul la Spitalul 12 de Octubre din Madrid, în stare critică. În ciuda intervențiilor medicale, minorul a murit la spital.

David era elev în clasa a șasea la școala Santiago Apóstol și făcea parte din echipa de fotbal pentru tineret a clubului Villanueva de La Cañada.

Julio, tânărul de 23 de ani suspectat de comiterea atacului, ar mai fi manifestat în trecut comportamente agresive. Conform presei spaniole, acesta ar fi fost implicat în mai multe episoade în care a scos un cuțit în fața altor copii. Din acest motiv, mai mulți părinți din zonă își avertizaseră copiii să îl evite.

CITEŞTE ŞI: Tragedie în Bihor! Un muncitor a murit după ce s-a răsturnat cu utilajul într-o râpă

Ovidiu Nistor, un român de 57 de ani, a fost strivit de motostivuitor la locul de muncă. E grevă în Italia după moartea lui: ”Nu mai suportăm!”

Iți recomandăm
ANM a emis cod galben de îngheț în ziua de Paște! Va fi neobișnuit de frig în toată țara
Știri
ANM a emis cod galben de îngheț în ziua de Paște! Va fi neobișnuit de frig în toată…
Alertă sanitară înainte de Paște! 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella descoperite în România
Știri
Alertă sanitară înainte de Paște! 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella descoperite în România
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri și singura țară cu prețuri în scădere
Mediafax
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri...
Cum va fi vremea de Paște. Unde e soare și unde ninge. Prognoza de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul
Gandul.ro
Cum va fi vremea de Paște. Unde e soare și unde ninge. Prognoza...
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
Prosport.ro
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința:...
„Am dat foc la 40.000 de euro”. Lupta contracronometru într-o livadă din Cluj, unde 4.000 de lumânări au fost aprinse pentru a salva cireșii de îngheț
Adevarul
„Am dat foc la 40.000 de euro”. Lupta contracronometru într-o livadă din Cluj,...
Péter Magyar, „omul dificil” care îl provoacă pe Viktor Orbán în Ungaria, este controversat chiar și printre susținătorii săi
Digi24
Péter Magyar, „omul dificil” care îl provoacă pe Viktor Orbán în Ungaria, este...
Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele puse de ei
Mediafax
Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele...
Parteneri
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat! Arată complet diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat!...
Rinat Ahmetov a venit în România și a rămas uimit de ce a găsit la București: „E atât de fermecătoare, ca spirit”
Prosport.ro
Rinat Ahmetov a venit în România și a rămas uimit de ce a găsit la...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cum arăta Paștele în familia Ceaușescu. Nu erau adepții tradițiilor: „Nu mergeau la Înviere, nu se salutau cu «Hristos a înviat!»”
Click.ro
Cum arăta Paștele în familia Ceaușescu. Nu erau adepții tradițiilor: „Nu mergeau la Înviere, nu...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
Digi24
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu...
Ai rămas blocat în trafic pe DN1? Iată câteva rute alternative
Promotor.ro
Ai rămas blocat în trafic pe DN1? Iată câteva rute alternative
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
De ce aristocrații purtau peruci?
Descopera.ro
De ce aristocrații purtau peruci?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Cum va fi vremea de Paște. Unde e soare și unde ninge. Prognoza de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul
Gandul.ro
Cum va fi vremea de Paște. Unde e soare și unde ninge. Prognoza de ultimă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
ANM a emis cod galben de îngheț în ziua de Paște! Va fi neobișnuit de frig în toată țara
ANM a emis cod galben de îngheț în ziua de Paște! Va fi neobișnuit de frig în toată țara
Alertă sanitară înainte de Paște! 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella descoperite în ...
Alertă sanitară înainte de Paște! 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella descoperite în România
Și-a acuzat cea mai bună prietenă de trădare, dar adevărul e altul! Ce s-a întâmplat, de fapt, ...
Și-a acuzat cea mai bună prietenă de trădare, dar adevărul e altul! Ce s-a întâmplat, de fapt, la nunta fostei vedete de la Kanal D
Vedeta din România care a avut relații cu doi bărbați în același timp: „Am 42 de ani”
Vedeta din România care a avut relații cu doi bărbați în același timp: „Am 42 de ani”
Regele Charles, ultimă rugăminte pentru fiul său, William. Cum vrea să stingă conflictul cu Camilla, ...
Regele Charles, ultimă rugăminte pentru fiul său, William. Cum vrea să stingă conflictul cu Camilla, înainte de moarte
Zodia care se ceartă cu neamurile de Paște. Avertismentul experților în astrologie: „Sărbătorile ...
Zodia care se ceartă cu neamurile de Paște. Avertismentul experților în astrologie: „Sărbătorile îi găsesc într-o stare de agitație”
Vezi toate știrile