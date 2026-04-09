Tragedie în Bihor! Un muncitor a murit după ce s-a răsturnat cu utilajul într-o râpă

O persoană a murit joi dimineață, după ce un utilaj de tip cilindru compactor s a răsturnat și a căzut într-o râpă de aproximativ 7 metri, în zona localității Bulz, aproape de barajul Leș. Potrivit ISU Bihor, victima a fost surprinsă sub utilaj, iar echipele de intervenție nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, decesul fiind constatat la fața locului.

Pompierii Stației Aleșd au ajuns rapid în zonă cu o autospecială dotată cu modul de descarcerare, echipajul de descarcerare grea și un echipaj de prim ajutor calificat. La intervenție au fost mobilizate și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, cu medic, precum și salvamontiști, având în vedere terenul dificil și accesul complicat către utilajul răsturnat.

Tragedie în Bihor

Operațiunea de salvare a fost îngreunată de poziția utilajului și de configurația abruptă a terenului. Victima prezenta leziuni incompatibile cu viața, astfel că medicii au declarat decesul la locul accidentului.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei. Doi inspectori se deplasează la fața locului, iar primele informații indică fie o defecțiune tehnică, fie o posibilă problemă medicală a operatorului.

„Doi inspectori de la Securitate și Sănătate în Muncă se află în drum spre locul accidentului. Din datele pe care le avem în acest moment, neverificate, se pare că utilajul se deplasa pe un drum îngust și brusc și inexplicabil a virat la 90 de grade, căzând într-o râpă. Bănuielile, repet, neverificate, sunt că a intervenit fie o problemă tehnică a compactorului, fie o problemă medicală a operatorului”, a declarat șeful ITM Bihor, Marius Rotar.

Bărbatul decedat avea 62 de ani și era angajat legal la o firmă din Satu Mare, subcontractor al unei companii din Mureș care executa lucrări în cadrul proiectului de la Leșu. Inspectorii ITM vor efectua cercetări la fața locului, iar polițiștii criminaliști vor derula o investigație separată.

Un muncitor a murit după ce un compactor a căzut într-o râpă de 7 metri

Directorul Administrației Bazinale de Apă Crișuri, Pásztor Sándor, a precizat că accidentul nu s-a produs în zona barajului propriu-zis, ci pe un drum tehnologic amenajat în albia viitorului lac de acumulare.

„Accidentul s-a petrecut în chiuneta lacului, nu la barajul propriu-zis. Un compactor se deplasa pe un drum tehnologic și efectiv a luat-o de pe drum pe versant în jos. A ieșit de pe drum, nu știu din ce motiv. Este un drum de 7-9 metri lățime, cu parcări, pe care de 8 luni de zile circulă zeci de utilaje”, a explicat acesta.

Pásztor a mai spus că pe șantier lucrează zilnic peste 130 de muncitori și că utilajul implicat nu este unul rapid, iar drumul este suficient de lat.

„Și eu am rămas șocat, nu știu de ce a părăsit bărbatul terasamentul drumului. Utilajul nu este unul rapid, drumul este suficient de lat. Poate fi o problemă medicală sau o defecțiune”, a adăugat directorul ABA Crișuri.

Acesta a menționat că nu este clar dacă lucrările vor fi oprite, însă, având în vedere distanța față de baraj, este posibil ca activitatea să continue. Conform graficului, lacul ar trebui să înceapă să se umple luna viitoare, iar șantierul să fie închis la începutul verii. Proiectul, finanțat prin PNRR, are o valoare de 199 de milioane de lei și trebuie finalizat până în august.

