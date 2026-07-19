Nu vrea bani, ci stickere Panini! Metoda inedită de plată acceptată de un șofer Uber

Nebunia Panini a scăpat de sub control! Cine credea că abțibildurile sunt doar o joacă pentru copii s-a înșelat. Albumul Panini dedicat Cupei Mondiale 2026 a declanșat o adevărată isterie în întreaga lume, iar unii fani au ajuns să facă gesturi greu de imaginat doar ca să pună mâna pe stickerul care le lipsește.

De la curse Uber plătite cu imagini rare și până la drumuri de sute de kilometri pentru câteva abțibilduri, febra Panini pare să nu mai aibă limite. Un clip devenit viral pe TikTok a atras atenția a milioane de oameni după ce un șofer Uber le-a făcut pasagerilor o propunere complet neașteptată.

Nebunia Panini a scăpat de sub control

În loc să încaseze bani pentru cursă, omul era dispus să accepte unul dintre stickerele pe care le căuta disperat pentru albumul său.

„Banii vin și pleacă, abțibildurile pe care le vreau nu”, a spus un șofer de Uber.

Pe lista celor mai râvnite imagini se aflau Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, James Rodríguez și emblema metalică a Argentinei.

Albumul oficial al Cupei Mondiale 2026 conține nu mai puțin de 980 de stickere, iar completarea lui nu este deloc ieftină. Chiar și în cel mai norocos scenariu, colecționarii pot cheltui peste 170 de dolari. Dacă plicurile continuă să aducă aceleași dubluri, suma poate crește spectaculos.

Iar pentru unii, imaginile rare valorează mai mult decât obiecte extrem de scumpe. Pe rețelele sociale a circulat inclusiv cazul unui colecționar dispus să ofere un sticker extrem de rar, de tip „dublu zero”, în schimbul unui iPhone 17 Pro Max.

Pasiunea pentru Panini a ajuns atât de mare încât familii întregi își organizează weekendurile în funcție de schimburile de stickere.

Michelle, o mamă din Marea Britanie care completează albumul împreună cu cei dragi, a spus că este dispusă să facă orice pentru aceste stickere.

„A fost o nebunie. Ajungi să faci lucruri nebunești, cum ar fi să conduci peste tot”, a povestit femeia.

Familia ei a mers până la Northampton doar pentru a obține 35 de stickere. La final, Michelle a făcut o mărturisire în care se regăsesc mii de colecționari.

„Pur și simplu ne-a preluat viețile”, a recunoscut ea.

Record mondial! Mii de oameni au ieșit la schimburi

În Statele Unite, pasiunea pentru albumul Panini a intrat oficial în Cartea Recordurilor. Nu mai puțin de 4.446 de persoane au participat simultan la un uriaș eveniment dedicat schimburilor de stickere, desfășurat în New York, New Jersey și Mexic.

Printre participanți s-a aflat și Wendy Hernandez, aflată la primul astfel de eveniment. Aceasta a spus că n-a mai făcut niciodată schimb.

„N-am schimbat niciodată nimic în viața mea, așa că e ca și cum aș învăța cum să fac schimb și să vorbesc cu oamenii”, a spus tânăra.

Rezultatul? Nu mai puțin de 165 de schimburi într-o singură zi. Însă adevăratul campion a fost Aayden Diaz, un băiat de doar 12 ani, care a plecat acasă cu albumul complet, toate cele 980 de stickere fiind în sfârșit la locul lor.

Nici românii nu au rămas pe margine. Grupurile dedicate schimburilor adună deja mii de membri, iar zilnic apar zeci de anunțuri cu dubluri și imagini căutate. Există inclusiv colecții complete scoase la vânzare, una dintre ele fiind listată pentru aproximativ 1.300 de lei.

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